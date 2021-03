Câștigătorii Globurilor de Aur 2021 – lista completă

Decernarea Golden Globe Awards 2021 a dat startul sezonului de premii cinematografice, care va culmina la sfârșitul lunii aprilie cu mult-așteptatele Oscaruri. Printre câștigătorii Globurilor de Aur 2021 s-au aflat și numeroase surprize, ca în fiecare an, ceea ce a fost de așteptat încă din momentul în care au fost aflați nominalizații.

Iată care sunt câștigătorii Globurilor de Aur 2021:

CINEMA:

Cel mai bun film – dramă:

„Nomadland”

Cea mai bună actriță într-un film – dramă:

Andra Day – „The United States vs. Billie Holiday”

Cel mai bun actor într-un film – dramă:

Chadwick Boseman, – „Ma Rainey’s Black Bottom”

Cel mai bun film – comedie / musical:

„Borat Subsequent Moviefilm”

Cea mai bună actriță într-un film – comedie / musical:

Rosamund Pike – „I Care A Lot”

Cel mai bun rol actor într-un film – comedie / musical:

Sacha Baron Cohen – „Borat Subsequent Moviefilm”

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un lungmetraj:

Jodie Foster – „The Mauritanian”

Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un lungmetraj:

Daniel Kaluuya – „Judas and the Black Messiah”

Cel mai bun regizor:

Chloe Zhao – „Nomadland”

Cel mai bun scenariu:

Aaron Sorkin – „The Trial of the Chicago 7”

Cel mai bun film de animație:

„Soul”

Cel mai bun film străin:

„Minari,” USA

Cea mai bună coloană sonoră:

„Soul”

Cel mai bun cântec:

„IO SI (Seen)” – „The Life Ahead”

TELEVIZIUNE:

Cel mai bun serial de televiziune – dramă:

„The Crown”

Cel mai bun serial de televiziune musical / comedie:

„Schitt’s Creek”

Cel mai bun film de televiziune / miniserie:

„The Queen’s Gambit”

Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial, miniserie sau film TV:

Anya Taylor-Joy – „The Queen’s Gambit”

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie / film de televiziune:

Mark Ruffalo – „I Know This Much is True”

Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial de televiziune – dramă:

Emma Corrin – „The Crown”

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial – dramă:

Josh O’Connor – „The Crown”

Cea mai bună actriță în rol principal, într-un serial de comedie / musical:

Catherine O’Hara – „Schitt’s Creek”

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial comedie / musical:

Jason Sudeikis – „Ted Lasso”

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial, miniserie sau film TV:

Gillian Anderson – „The Crown”

Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial, miniserie sau film TV:

John Boyega – „Small Axe”

Premiul Cecil B. DeMille:

Jane Fonda

Ce părere ai despre câștigătorii Globurilor de Aur 2021? Preferații tăi se numără printre câștigătorii Globurilor de Aur 2021?

