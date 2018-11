Vedete, designeri, fashioniste, manechine, prieteni şi colaboratori ai revistei, muzică bună, ţinute pline de imaginație și… glitter. Și, bineînțeles, câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2018!

Iată ingredientele care au contribuit la succesul celei mai aşteptate petreceri a sezonului, desfăşurată la Palatul Parlamentului, într-un spaţiu reinventat total pentru acest eveniment.

Petrecerea a culminat cu gala de premiere, care a dezvăluit publicului Câștigătorii ELLE STYLE AWARDS 2018 la cele 11 categorii. Dan Beleiu a câştigat premiul pentru cel mai bun fotograf al anului, Andra Andreescu a fost desemnată cel mai bun designer, Diana Tache – cel mai bun tânăr designer, iar premiul pentru stil personal i-a revenit Deliei.

Pentru al doilea an consecutiv, Ștefania Ivănescu a fost desemnată cel mai bun model, și tot pentru a doua oară Delia a primit premiul Best Pop Artist. Adonis Enache a câştigat premiul Best Hairstylist şi Ioana Stratulat a fost desemnată Best Make-up Artist. Pentru a treia oară consecutiv premiul pentru cel mai bun brand românesc a revenit brand-ului Musette.

La ELLE Style Awards 2018 s-au înregistrat și două premiere: acordarea titlului Best Male Artist, care a revenit artistului Carla’s Dreams, și a celui de Best Jewelry Designer, pe care l-a câștigat Mona Vulpoiu.

Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, de la Asociația „Dăruiește viața' au primit premiul special ELLE Women, pentru proiectul „Noi facem un spital', primul spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică construit din fonduri private și ridicat datorită eforturilor extraordinare ale acestor două femei. Trofeul i-a fost înmânat de Roxana Voloșeniuc, redactor-șef al revistei ELLE România, lui Carmen Uscatu. Gazdele evenimentului au fost Roxana Voloșeniuc și Maurice Munteanu. Pe scenă a mai urcat Carla’s Dreams, care a susținut un recital electrizant pentru invitații galei.

Toţi cei prezenţi s-au bucurat să fie alături de revista ELLE, acceptând fără rezerve provocarea redacţiei de a adopta ineditul dress-code „Glitter / Noir / Extravaganza”. La reuşita petrecerii au contribuit sponsorii acestui eveniment: Cellini, Glo, Lancôme, L’or, LOréal Professionnel, Max Mara, Mercedes Benz, Mastercard, Philips TV, Sephora.

Ne-au fost alături și partenerii noștri: BDG, Beauty District, Five’s International, Max Media, Murmur, Privileg Catering, cărora le mulțumim mult pentru sprijin!

Foto: Cristi Duminecioiu, Claudiu Pregea (Atelierele ILBAH), Stefan Toma (Atelierele ILBAH)

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK