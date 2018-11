ELLE STYLE AWARDS 2018: BACKSTAGE

Fotografii: Christian Tudose.

Realizatori: Domnica Mărgescu, Cristina Crăciun și Maurice Munteanu.

Texte: Ioana Ulmeanu.

Machiaj: Alexandru Abagiu, National Make-up artist Lancôme.

Coafură: Sorin Stratulat, Artist Kérastase în România.

Unul dintre puținele lucruri pe care le au în comun nominalizații la ELLE Style Awards este faptul că o mare parte a activității lor se petrece în culise. Îi numim artiști, designeri, modele, persoane publice, chiar, dar cert e că un procent uriaș al muncii lor are loc în spatele scenelor, ca în final, în fața oamenilor să ajungă doar „produsele impecabil finisate, revizuite în detaliu, fie că este vorba despre produse reale (haine, bijuterii, melodii etc.) sau chiar despre persoane, cum este cazul starurilor. Sunt însă mult mai multe lucrurile pe care nu le vedem – pregătiri, repetiții, îndoieli și, firește, momente amuzante, cum a fost cel în care Inna poza în forță pentru imaginea pe care tocmai o vedeți, executând tracțiuni pe stander-ele de haine, urmărită cu maximum interes de Dominic, fiul Antoniei și al lui Alex Velea, ei înșiși așteptându-și cuminți rândul în fața obiectivului lui Christian Tudose. Dar să începem cu începutul….

Am stabilit din capul locului că tema ședinței foto va fi backstage-ul, pentru că acolo au loc poveștile cu adevărat interesante. Cu gândul aceasta am ajuns într-o dimineață de toamnă la Halucinarium, care ne-a adăpostit preț de două zile (galeria funcționează și ca spațiu pentru evenimente, petreceri, ședințe altfel, training-uri sau cine), în vreme ce ne-am descărcat tonele de haine, pantofi, accesorii, dar și mese și produse de machiaj, oglinzi, lumini, aparatură și alte cele absolut necesare. Știam că ne așteaptă două zile pline și am încercat să fim organizați, așa încât imediat au început să apară și invitații. Printre primii, designerul de bijuterii Ana Marchetanu – s-a apucat de bijuterie când a câștigat, prin 2010, un curs cu David Sandu și un loc la târgul de profil Autor… de atunci își construiește piesele pornind de la profile simple, și încă își amintește brățara ei preferată, din prima colecție cu care a aplicat la Autor.

A doua ajunge Adriana Bexa, model, cu a cărei figură v-ați obișnuit, fie din editoriale foto, fie de pe podiumurile internaționale. Fresh și prietenoasă, Adriana îmi povestește că a sărit, sezonul acesta, peste prezentări, deși a semnat contracte cu mai multe agenții internaționale. Este a doua oară nominalizată la ELLE Style Awards, dar face modeling de ani buni deja. Ce e drept, cariera ei a luat avânt fix în ultimii doi ani. E foarte profesionistă pe set și se mai gândește încă la studiile ei de filosofie și la calea psihologiei, pe care ar fi vrut să o urmeze dacă nu și-ar fi dat seama că nu e neapărat un moment bun pentru asta. Dar cine știe, îmi spune în vreme ce așteptăm pe o canapea care a început să se aglomereze… La un moment dat se va opri din modeling: „Nu vreau să ajung să mă dea cineva afară din industrie”. Alături de ea este și Ecaterina Gramma (lucrează cu aceeași agenție), a cărei frumusețe atipică a fost descoperită de Alessandro Michele, designerul Gucci, care i-a cerut exclusivitate pentru show-urile și campaniile brand-ului, pentru o perioadă. Ecaterina îmi spune că modeling-ul nu e atât de ușor cum pare. Ea și fashion-ul, își amintește, erau ca două linii paralele până să ajungă, în februarie, să debuteze direct la Gucci… și spune că moda și toată lumea haotică din jurul industriei nu au reușit, încă, să o schimbe. „Oamenii aceștia nu sunt deloc diferiți de noi”, spune cu accent moldovenesc, „și Alessandro Michele nu are o stea în frunte.”

Cât pozează cele două, stau de vorbă cu Tania Cozma, make-up artist, despre munca ei, care se petrece în cea mai mare parte a timpului doar în backstage. „Acolo se vede o parte bună din personalitatea fiecăruia”, îmi zice. „Contează și cum îți aranjezi produsele pe masă, eu am învățat multe despre colegii mei din asta. George, de exemplu…”, spune, arătând spre hairstylist-ul George Cozma, care s-a așezat lângă noi și cu care colaborează des, „e foarte dezordonat, dar știe unde să găsească ce are nevoie. Mă tot înțep în instrumentele lui. Eu sunt foarte ordonată la început, apoi se creează un fel de dezordine armonioasă”. George spune că partea lui preferată din toată acțiunea din spatele scenei o reprezintă „relațiile pe care le construiești cu oamenii cu care lucrezi”.

„Și, în plus, voi lucrați în tot felul de condiții”, le amintește designerul Veronica Zaharia, ajunsă și ea, de curând, la ședința foto, unde așteaptă cu părul prins în agrafe și într-un costum masculin în cel mai roz dintre rozuri. „E drept”, zice Tania Cozma, „am lucrat în frig, pe o barcă, la lumină, la căldură…” În backstage-ul muncii de designer, spune Veronica, sunt oameni care cară baloți cu materiale, se dă cu mopul, „e un glam total! În exterior se vede rezultatul glam, și pare simplu de ajuns acolo, dar fiecare detaliu formează, până la urmă, imaginea completă.”

Părăsesc trio-ul și mă îndrept spre Ana Spiridon și Alina Dragomir, fondatoarele brand-ului Trașkin, care s-a născut deja de câțiva ani și a apucat să treacă prin mai multe etape, de la deschiderea unui magazin alături de o fabrică, până la o dizolvare iminentă. Acum sunt în creștere, dar între timp ele centrează și tot ele dau cu capul, în treaba lor. „Ne ocupăm de absolut tot”, povestesc, surprinse de mine pe un hol, între cele două săli ale galeriei. „De la concept la prototipuri, la producție, facem tot. Am trecut prin foarte multe momente grele, am ajuns să spunem că ori continuăm, ori punem punct… Și fix atunci ne-au descoperit toți!”

Imediat ce pleacă cele două, dau nas în nas cu hairstylist-ul Adonis Enache, un alt colaborator vechi al revistei, care reușește, la fiecare ședință foto, să încălzească orice atmosferă cu glumițe… dar invariabil îngheață când e vorba să fie el în fața unei camere foto sau să vorbească „în calitate oficială. Îl surprind într-un moment de relaxare, așa încât începe să îmi spună că tocmai culisele sunt cele care fac ca munca lui să fie atât de interesantă. „Afli lucruri pe care alții nu le află, știi lucruri pe care alții nu le știu. Când am ocazia să știu ce se află în spatele lucrurilor, nu mi-ar plăcea să lucrez ‘la lumină'” zice. „Mai ales că aici poți să te simți în largul tău. Eu mă mai mir uneori că oamenii se lasă pe mâna mea. Dar dacă ei au încredere în mine, atunci am și eu.”

Imediat îl interceptez și pe Claudiu Alex Sârghe, și el hairstylist, care îmi povestește despre cum, la ședințele foto, socoteala de acasă nu se potrivește aproape niciodată cu cea de pe set, indiferent cât de bine te-ai fi pregătit. Dar genul acesta de muncă, spune, „te învață să fii deschis, să nu te gândești în funcție de bariere, te învață să te adaptezi.” După el le iau la întrebări pe Andra Lupu și Raluca Buzura, designeri de bijuterii. Proaspăt venite de la Cluj, după ce pozează îmi spun că, în backstage, una dintre ele este organizată (Raluca), iar cealaltă – dezordonată (Andra). Raluca îmi zice că piesele ei se formează în praf de ghips, splash-uri de porțelan și multă apă, dar e întotdeauna incitant să ajungă la final, când bijuteria se materializează, după suspans și așteptare. În vreme ce Andra povestește despre munca ei, ce include metal topit, ciocane peste degete și, la final, nici o limită: „Nu te îngrădește nimic”.

Le urmează, la interogatoriu, make-up artista Ioana Stratulat, pe care o prind direct la masa ei de machiaj, într-o pauză. Ioana a avut anul acesta experiența prezentărilor de la New York Fashion Week, diferită de tot ce trăise. „E vorba de timing, e mai mare agitația, iar când modelele ies pe podium toată lumea uită de backstage. Care e, de fapt, o muncă de echipă – pur și simplu sunt mulți oameni care au pus, fiecare, o bucățică de suflet acolo.”

A doua zi, o luăm de la capăt cu pregătiri, nenumărate pachete livrate și nominalizați cărora le vine rândul să treacă în fața camerei. Printre primii ajunge Liviu Teodorescu, care face imediat echipă, la cadru, cu Teodora Burz, fondatoarea brand-ului Styland. „Munca mea se petrece cam 80% în backstage”, îmi mărturisește Liviu, „acolo e partea cea mai importantă. Ore de studio în care nu te vede și nu te aude nimeni. Iar înainte de a intra pe scenă am un ritual, mă pregătesc, fac vocalize, exerciții de respirație ca să mă pot relaxa. Când nu am spațiu să fac asta mă simt un pic diferit, încerc mereu să mă calibrez, să îmi găsesc energia. Că, de fapt, despre asta este actul artistic.”

Teodorei, în schimb, îi place munca din culise pentru că acolo poate controla fiecare detaliu. „Totul e făcut din detalii, în 2018 nu mai inventezi nimic în modă. Eu mă plictisesc repede, poate de-asta mi-am ales un job exciting, unde nu am o rutină sau un program. Îmi place mult îmbinarea tuturor momentelor care îl alcătuiesc și cel mai important e momentul acela de implicare deplină. Nu aș vrea să ajung la momentul la care nu aș mai putea controla totul, atunci ar dispărea un pic din excitement.” Cei doi sunt chemați la cadru, timp suficient să mă reped la masa de coafură unde se află designerul Andra Andreescu, care îmi povestește, și ea, că îi place să se implice în toate componentele afacerii ei. Și-a mărit recent echipa, îmi spune, dar încă nu a învățat să delege, iar printre părțile preferate ale muncii ei se află conceptul. „Și apoi, momentul în care vezi cum este pus în practică ce ai avut în cap.” Oricum, îi place să improvizeze și să găsească soluții la orice, și asta e încă una dintre satisfacțiile muncii ei care îi oferă suficiente probleme de rezolvat.

Între timp ajunge și Alina Eremia, care îmi spune, între păr, machiaj și foarte multe telefoane, cum cea mai mare parte a vieții ei se petrece în culise. „Ore în studio, ore de canto, dans, ore de pian, ședințe foto… tot ce se vede la TV reprezintă poate 20% din activitatea unui artist. Partea mea preferată e atunci când scriu.” O las, pentru că trebuie să se drapeze în paiete pentru fotografie, și plec în urmărire.

Pe scări, dau peste Denis, de la The Motans, care explică în story-uri de Instagram conceptul ultimului său clip, ce are drept referință vizuală o pictură a lui René Magritte. „Backstage-ul este partea în care înveți, cu timpul, cum să fii relaxat”, îmi explică. Nu e sigur că a înțeles pe deplin cum se face. „Acum mă străduiesc să fiu zen, să fac glume cu oamenii implicați, să socializez, dar să mă și concentrez asupra lucrului care trebuie făcut.” Denis pozează cu Irina Rimes, care are frumosul obicei de a scrie ea însăși, în carnetul meu de reporter, răspunsurile la întrebările pe care i le pun. „În backstage mă adun. Acolo se ascunde toată energia bună înainte și după concert. De obicei nu las oameni mulți să circule, dacă este vreun concert important. E vital pentru mine să mă conectez doar cu trupa și să nu interfereze alte energii, indiferent dacă sunt bune sau nu. Și-mi place să stau singură cu mine în culise.”

În timp ce Denis și Irina trec prin aventuri care implică o cutie și câteva ridicări complicate, o reperez pe Mona Vulpoiu, designer de bijuterii. Cu părul vopsit galben și plină de energie, Mona îmi spune că munca ei se desfășoară, zilnic, doar în atelier, în praf, între ciocane, de una singură. Acolo are libertatea să facă ce vrea… iar ce face se vede chiar pe mâinile ei, lovite și zgâriate, dar împodobite cu inelele pe care singură le-a făcut. Urmează să pozeze mai târziu alături de make-up artista Diana Ionescu, care îmi povestește că munca ei, împărțită între videoclipuri, ședințe foto și piese de teatru pentru care machiază, e mult mai mult decât pare. La teatru, îmi zice, e un pic mai dificil, pentru că ai de-a face cu personalități puternice care au, toate, propriile ritualuri. „Și există un backstage în timp ce are loc spectacolul, e o experiență în sine să urmărești show-ul de acolo, ca și cum ai fi chiar în interiorul lui.”

Îi urmează modelul Iulia Stroe, care e pe picior de plecare spre Hong Kong, cu un job, și care îmi zice cu entuziasm că nici zborurile și nici faptul că începe să lucreze imediat ce va ajunge acolo nu o sperie. „Îmi place să mi se explice, însă, ce am de făcut în ziua respectivă, să mi se arate conceptul.” Vine și vremea unui asalt al tinerilor designeri. Borbala Ferencz, venită din Olanda, se alătură lui Lucian Arsene, Vladimir Sîrbu și Dianei Tache. Lucian e timid și perfecționist, așa încât munca lui trebuie să fie fix cum și-a imaginat-o sau să nu mai fie deloc. Lucrează împreună cu mătușa lui la partea de tipare, croiuri și cusut, și zice cu mândrie că se bucură când ea e inițial reticentă, apoi din ce în ce mai mândră când vede că felurite celebrități îi poartă hainele. Diana Tache îmi vorbește despre procesul complex, ce include documentare, moodboard, schițe și multe alte variabile care tot intervin în munca ei. Vladimir, în schimb, spune că adoră agitația dinaintea furtunii, adică a unui proiect. „Am învățat că, pentru ca totul să iasă bine, trebuie să fiu înconjurat de profesioniști, ca fiecare să știe ce are de făcut.” La cadru, îi păstorește Ioana Ciolacu, nominalizată la categoria Best Designer, care povestește că tocmai faptul că activitatea din spatele scenelor e atât de intensă o face să își dorească să facă meseria asta. „Îmi place organizarea, din afară se vede haos, dar totul e foarte viu. În schimb, nu îmi place așteptarea, nu am răbdare. Și îmi place să rezolv probleme din nimic. Dacă îți pui capul la contribuție, toate îți ies. Asta e tare.”

Spre final, o prind pe Antonia într-un moment liniștit, după ce a pozat. Vorbim despre cele aproximativ 15 persoane care fac parte din echipa ei și se ocupă de tot ce trebuie astfel încât muzica, concertele și look-ul ei să fie mereu cum și le dorește. Apoi, îmi spune că, dincolo de munca de backstage, este dependentă de adrenalina și de energia scenei, deși are momente în care simte nevoia să se adune în culise. „Dar îmi place să fiu și în studio, chiar acum mi-am luat o lună în care să fac piese noi, fără presiune de tipul ‘Oare va merge?’.” Când ajunge și Alex Velea, partenerul ei, împreună cu Dominic, e simpatic să îi vezi împreună în postura de părinți. Alex îmi povestește că nu e cu nimic diferit personajul lui de scenă față de cel din culise. „Sunt un om normal care încearcă să facă față unui program dinamic, împărțindu-mă între rolul de tată, iubit, sportiv și viața mea artistică, și mai nou cea de moderator TV. Aș minți dacă aș zice că e ușor. E o rutină, dar una plină de energie. Nu sunt lucruri pe care le fac și care-mi displac… poate doar faptul că ziua are doar 24 de ore.”

La final ajunge și Mihail, care a zburat de la Cluj și e ultimul care pozează. Îmi spune, la machiaj, că munca lui în backstage poate părea plictisitoare, insistă cu modestie că e un tocilar și că mai toată activitatea lui constă în muncă, exerciții și experimente. Mai zice că, dacă nu ajunge o zi la studio, are senzația că a pierdut ziua aceea, pentru că muzica i-a devenit mod de viață. „Studio-ul e intimitatea ta, vizuina ta, acolo te exprimi tu cu tine, acolo poți fi dezgolit, e o libertate pe care nu o am în lumea reală. Dar și când abuzezi de studio devine și aia o rutină”, mai povestește. „Și atunci publicul te ajută, completează chestia asta, o finisează. Când merg și vorbesc cu oamenii sunt uman, nu simt să mă port diferit față de cum sunt în mod normal. E foarte simplu, nu e nimic complicat. Cu timpul ajungi să realizezi ce îți face bine și ce nu, ce le face bine celorlalți. Ce am realizat despre asta? E un lifetime journey. Nu e muncă de backstage.”

Echipa hairstyling: Daniel Beldie, Mădălina Fediuc, Ionela Dobre, Cristina Petrache.

Echipa make-up artists powered by Lancôme: Ioana Stratulat, Ruxandra Zechiu, Cătălina Mihailă, Cristina Toma, Lorena Vlaicu.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK