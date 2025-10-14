Carmen Grebenișan, confesiuni despre perioada postpartum. Ce a mărturisit, la o săptămână de când a devenit mamă: „Corpul meu încă poartă urmele nașterii, dar…”

Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristian, au devenit în urmă cu câteva zile părinții unui băiețel.

Carmen Grebenișan, confesiuni despre perioada postpartum

La o săptămână de când a adus pe lume primul ei copil, Carmen Grebenișan a vorbit deschis despre perioada postpartum și schimbările prin care trece corpul ei.

„Perioada aceasta, postpartum e o experiență atât de autentică, fizic și emotional. Emoțiile sunt ca într-un carusel, iar gândurile o iau în toate direcțiile. E o perioadă foarte sensibilă, însă am parte de toată susținerea din partea familiei. Învăț să am răbdare, învăț să îmi controlez gândurile, învăț să iubesc fiecare etapă prin care trec, chiar dacă sunt bombardată de hormoni”.

Creatoarea de conținut se declară mândră de modul în care corpul ei se adaptează schimbărilor care vin la pachet cu perioada postpartum.

„Corpul meu încă poartă urmele nașterii, dar în același timp, îl văd cum se reface zi de zi, cum se adaptează, cum își regăsește echilibrul. Îl iubesc, face atât de multe pentru mine. Încerc să îl ajut și să îl susțin cum pot mai bine. Mi se pare fascinant cât de inteligent și puternic e și cum se ocupă de tot, fără ca eu să îi cer ceva. Am învățat să îl privesc cu mai multă blândețe, să îl las să-și urmeze ritmul și să îl apreciez pentru tot ce a făcut și continuă să facă. Nu mai văd fiecare schimbare ca pe o pierdere, poate mai degrabă ca pe o dovadă a cât de multă viață a fost aici. Postpartumul cu tot ce vine la pachet, m-a învățat să mă iubesc și mai mult”.

Carmen Grebenișan, despre problemele cu care s-a confruntat în timpul nașterii

Carmen Grebenișan a devenit mamă și a adus pe lume un băiețel. Anunțul inițial a fost făcut de buna ei prietenă, Alina Ceușan, care a transmis un mesaj special pe rețelele de socializare.

„Îngerașul lui Carmen și Cristian este aici și nu putem fi mai fericiți de atât! Abia așteptăm să îl cunoaștem. Mama și bebelușul sunt foarte bine, se odihnesc zilele acestea”, a declarat Alina Ceușan, pe rețelele de socializare.

La câteva zile, Carmen Grebenișan a dezvăluit și primele imagini cu băiețelul care abia a venit pe lume. Creatoarea de conținut și partenerul ei sunt extrem de fericiți că au ajuns acasă cu copilul lor.

Carmen Grebenișan a născut la Constanța, pe 5 octombrie, la o clinică renumită, după ce a petrecut mai multe zile pe litoral, așteptând cu emoție momentul venirii pe lume a băiețelului.

Pe rețelele de socializare, Carmen Grebenișan a dezvăluit mai multe detalii despre modul în care a decurs nașterea fiului ei.

„La 14:00 am intrat în apă, dilatație 8,9,10, nu mai știu. Nu mi s-au rupt membranele în mod natural, m-a ajutat moașa, dar fiind deja în apă, nu am simțit nimic, doar senzația că împing și doar contracții. Cristi a fost lângă mine și m-a susținut din cale afară. În ‘4 labe’, cea mai intuitivă poziție pentru corp, așa am și născut, doar că expluzia a fost lungă și obositoare. Două ore am tot încercat și am simțit de multe ori că vreau să cer cezariană. Mi-am zis: ‘N-ai cum, ai ajuns până aici’. Băiețelul se blocase la un os și a trecut greu de el”, a scris Carmen Grebenișan, pe Instagram.

Creatoarea de conținut a mărturisit că s-a gândit de mai multe ori să recurgă la cezariană.

„Nu e totul roz cu nașterea, dar e real. Dacă te lași copleșită de frică, sunt șanse să te blochezi și să ceri cezariană. Am fost în pragul acela de vreo 4 ori, dar n-am vrut să verbalizez gândul. Pe parcurs am vomitat de câteva ori de la dureri, dar n-am vrut să renunț. Mă tot gândeam că suntem făcute să facem asta, plus că oricât de tare durea, nu îmi facea rău acea durere. E un gând care m-a ajutat să ajung până la capăt. Puteam să îmi pun epidurala, însă eram curioasă cât și cum duc”, a mai spus creatoarea de conținut.

Ce semnificație are numele băiețelului

În ceea ce privește numele copilului, creatoarea de conținut și iubitul ei au ales prenumele Kadri, destul de rar întâlnit în România.

„Welcome home, Kadri V.

05.10.2025, 16:43″, a scris Carmen în descrirea imaginilor cu fiul ei.

Kadri este un nume cu dublă origine. Este de origine arabă, derivat din „Qadir”, care înseamnă „puternic”, „capabil” sau „destin”. Este un nume masculin comun în culturile turcă, albaneză și arabă, forma feminină fiind adesea Kadriye. În mod separat, în Estonia, Kadri este un nume feminin popular, adesea considerat un diminutiv al lui Katariina (Catherine), care înseamnă „pur”. În societatea contemporană, numele Kadri își păstrează asocierea cu puritatea și calitățile nobile. Este o alegere populară pentru părinții care doresc să transmită copiilor lor un sentiment de integritate morală și valori etice.

De ce Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei înainte de a deveni părinți

Întrebată de fanii de pe rețelele de socializare de ce nu a fost cerută în căsătorie de actualul iubit, Carmen Grebenișan a mărturisit că își dorește o relație în care fiecare eveniment important să aibă loc la timpul potrivit. Deși s-au gândit și la căsătorie, cei doi nu vor să facă din asta o prioritate.

„Toate la timpul lor. Suntem foarte ok cum suntem, nu îmi doresc să se întâmple doar pentru că am ‘grăbit’ o etapă”, a spus Carmen Grebenișan pe Instagram.

