Carmen Grebenișan, confesiuni despre perioada postpartum. Ce a mărturisit, la o săptămână de când a devenit mamă: „Corpul meu încă poartă urmele nașterii, dar…”

La o săptămână de când a adus pe lume primul ei copil, Carmen Grebenișan a vorbit deschis despre perioada postpartum.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Carmen Grebenișan
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristian, au devenit în urmă cu câteva zile părinții unui băiețel.

Carmen Grebenișan, confesiuni despre perioada postpartum

La o săptămână de când a adus pe lume primul ei copil, Carmen Grebenișan a vorbit deschis despre perioada postpartum și schimbările prin care trece corpul ei.

„Perioada aceasta, postpartum e o experiență atât de autentică, fizic și emotional. Emoțiile sunt ca într-un carusel, iar gândurile o iau în toate direcțiile. E o perioadă foarte sensibilă, însă am parte de toată susținerea din partea familiei. Învăț să am răbdare, învăț să îmi controlez gândurile, învăț să iubesc fiecare etapă prin care trec, chiar dacă sunt bombardată de hormoni”.

Creatoarea de conținut se declară mândră de modul în care corpul ei se adaptează schimbărilor care vin la pachet cu perioada postpartum.

„Corpul meu încă poartă urmele nașterii, dar în același timp, îl văd cum se reface zi de zi, cum se adaptează, cum își regăsește echilibrul. Îl iubesc, face atât de multe pentru mine. Încerc să îl ajut și să îl susțin cum pot mai bine. Mi se pare fascinant cât de inteligent și puternic e și cum se ocupă de tot, fără ca eu să îi cer ceva. Am învățat să îl privesc cu mai multă blândețe, să îl las să-și urmeze ritmul și să îl apreciez pentru tot ce a făcut și continuă să facă. Nu mai văd fiecare schimbare ca pe o pierdere, poate mai degrabă ca pe o dovadă a cât de multă viață a fost aici. Postpartumul cu tot ce vine la pachet, m-a învățat să mă iubesc și mai mult”.

Carmen Grebenișan, despre problemele cu care s-a confruntat în timpul nașterii

Carmen Grebenișan a devenit mamă și a adus pe lume un băiețel. Anunțul inițial a fost făcut de buna ei prietenă, Alina Ceușan, care a transmis un mesaj special pe rețelele de socializare.

„Îngerașul lui Carmen și Cristian este aici și nu putem fi mai fericiți de atât! Abia așteptăm să îl cunoaștem. Mama și bebelușul sunt foarte bine, se odihnesc zilele acestea”, a declarat Alina Ceușan, pe rețelele de socializare.

La câteva zile, Carmen Grebenișan a dezvăluit și primele imagini cu băiețelul care abia a venit pe lume. Creatoarea de conținut și partenerul ei sunt extrem de fericiți că au ajuns acasă cu copilul lor.

Carmen Grebenișan a născut la Constanța, pe 5 octombrie, la o clinică renumită, după ce a petrecut mai multe zile pe litoral, așteptând cu emoție momentul venirii pe lume a băiețelului.

Pe rețelele de socializare, Carmen Grebenișan a dezvăluit mai multe detalii despre modul în care a decurs nașterea fiului ei.

„La 14:00 am intrat în apă, dilatație 8,9,10, nu mai știu. Nu mi s-au rupt membranele în mod natural, m-a ajutat moașa, dar fiind deja în apă, nu am simțit nimic, doar senzația că împing și doar contracții. Cristi a fost lângă mine și m-a susținut din cale afară. În ‘4 labe’, cea mai intuitivă poziție pentru corp, așa am și născut, doar că expluzia a fost lungă și obositoare. Două ore am tot încercat și am simțit de multe ori că vreau să cer cezariană. Mi-am zis: ‘N-ai cum, ai ajuns până aici’. Băiețelul se blocase la un os și a trecut greu de el”, a scris Carmen Grebenișan, pe Instagram.

Creatoarea de conținut a mărturisit că s-a gândit de mai multe ori să recurgă la cezariană.

„Nu e totul roz cu nașterea, dar e real. Dacă te lași copleșită de frică, sunt șanse să te blochezi și să ceri cezariană. Am fost în pragul acela de vreo 4 ori, dar n-am vrut să verbalizez gândul. Pe parcurs am vomitat de câteva ori de la dureri, dar n-am vrut să renunț. Mă tot gândeam că suntem făcute să facem asta, plus că oricât de tare durea, nu îmi facea rău acea durere. E un gând care m-a ajutat să ajung până la capăt. Puteam să îmi pun epidurala, însă eram curioasă cât și cum duc”, a mai spus creatoarea de conținut.

Ce semnificație are numele băiețelului

În ceea ce privește numele copilului, creatoarea de conținut și iubitul ei au ales prenumele Kadri, destul de rar întâlnit în România.

„Welcome home, Kadri V.
05.10.2025, 16:43″, a scris Carmen în descrirea imaginilor cu fiul ei.

Kadri este un nume cu dublă origine. Este de origine arabă, derivat din „Qadir”, care înseamnă „puternic”, „capabil” sau „destin”. Este un nume masculin comun în culturile turcă, albaneză și arabă, forma feminină fiind adesea Kadriye. În mod separat, în Estonia, Kadri este un nume feminin popular, adesea considerat un diminutiv al lui Katariina (Catherine), care înseamnă „pur”. În societatea contemporană, numele Kadri își păstrează asocierea cu puritatea și calitățile nobile. Este o alegere populară pentru părinții care doresc să transmită copiilor lor un sentiment de integritate morală și valori etice.

De ce Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei înainte de a deveni părinți

Întrebată de fanii de pe rețelele de socializare de ce nu a fost cerută în căsătorie de actualul iubit, Carmen Grebenișan a mărturisit că își dorește o relație în care fiecare eveniment important să aibă loc la timpul potrivit. Deși s-au gândit și la căsătorie, cei doi nu vor să facă din asta o prioritate.

„Toate la timpul lor. Suntem foarte ok cum suntem, nu îmi doresc să se întâmple doar pentru că am ‘grăbit’ o etapă”, a spus Carmen Grebenișan pe Instagram.

Citește și:
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Anca Țurcașiu, imagini adorabile alături de nepoata ei. Cum a surprins-o artista pe Zoe: "Cea mai fericită..."
People
Anca Țurcașiu, imagini adorabile alături de nepoata ei. Cum a surprins-o artista pe Zoe: "Cea mai fericită..."
Céline Dion, apariție publică rară alături de cei trei fii ai săi la concertul lui Paul McCartney
People
Céline Dion, apariție publică rară alături de cei trei fii ai săi la concertul lui Paul McCartney
Motivul pentru care Cosmin Seleși a ajuns la spital. Ce a pățit actorul: "Lucrurile s-au complicat, am avut niște dureri infernale"
People
Motivul pentru care Cosmin Seleși a ajuns la spital. Ce a pățit actorul: "Lucrurile s-au complicat, am avut niște dureri infernale"
Reacția Prințului Harry după ce Meghan Markle a fost dur criticată pentru un gest necugetat făcut la Paris
People
Reacția Prințului Harry după ce Meghan Markle a fost dur criticată pentru un gest necugetat făcut la Paris
Sorin Bontea, confesiuni dureroase despre începutul carierei sale. Prin ce a trecut juratul de la Masterchef: "Îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi..."
People
Sorin Bontea, confesiuni dureroase despre începutul carierei sale. Prin ce a trecut juratul de la Masterchef: "Îți dădeau cu polonicul în cap, te luau la șuturi..."
Emily Burghelea a născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: "Am reușit…"
People
Emily Burghelea a născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: "Am reușit…"
Libertatea
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Olga Barcari a spus motivul despărțirii de Cătălin Bordea: „S-a speriat și el, probabil”. Dezvăluirile făcute de concurenta de la Asia Express
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă: „Mă aștept să primesc actele de divorț”. Bianca l-a părăsit
Boala de care suferă Irinel Columbeanu. Irina, fiica lui, a confirmat în presa din SUA: „Am devenit convinsă că manifesta simptome”
Boala de care suferă Irinel Columbeanu. Irina, fiica lui, a confirmat în presa din SUA: „Am devenit convinsă că manifesta simptome”
Imagini de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Motivul pentru care sora actriței nu a venit să o conducă pe ultimul drum
Imagini de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Motivul pentru care sora actriței nu a venit să o conducă pe ultimul drum
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Olga Barcari a dezvăluit care e relația ei cu prezentatorul The Ticket. Ce spune concurente Asia Express despre Cătălin Bordea
Olga Barcari a dezvăluit care e relația ei cu prezentatorul The Ticket. Ce spune concurente Asia Express despre Cătălin Bordea
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze tandre. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi
Katy Perry și Justin Trudeau, surprinși în ipostaze tandre. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi
Rochia transparentă nu a mai lăsat loc de interpretări. Cum a apărut Alexandra Stan la Bucharest Fashion Week
Rochia transparentă nu a mai lăsat loc de interpretări. Cum a apărut Alexandra Stan la Bucharest Fashion Week
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe... aplicația Tinder
„Ori nu eram pregătit, ori Maica Sfântă m-a salvat”. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși. Prezentatorul TV a ajuns la spital
„Ori nu eram pregătit, ori Maica Sfântă m-a salvat”. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși. Prezentatorul TV a ajuns la spital
Deși se afișează cu mașini și genți de lux în spațiul public, casa Biancăi Drăgușanu nu e deloc cum ți-ai imagina! Imaginile din apartamentul ei au ajuns virale pe internet / FOTO
Deși se afișează cu mașini și genți de lux în spațiul public, casa Biancăi Drăgușanu nu e deloc cum ți-ai imagina! Imaginile din apartamentul ei au ajuns virale pe internet / FOTO
catine.ro
Cum poți curăța ușor un cuptor cu microunde, potrivit experților
Cum poți curăța ușor un cuptor cu microunde, potrivit experților
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 &#8211; 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
De ce e recomandat să eviți ultimul rând din avion? Iată ce spun experții în călătorii
De ce e recomandat să eviți ultimul rând din avion? Iată ce spun experții în călătorii
Mai multe din people
Andreea Marin, despre cariera pe care și-o dorește fiica ei, Violeta. Ce discuție au avut cele două: "Din punct de vedere financiar..."
Andreea Marin, despre cariera pe care și-o dorește fiica ei, Violeta. Ce discuție au avut cele două: "Din punct de vedere financiar..."
People

Într-un interviu recent, Andreea Marin a vorbit despre cariera pe care și-o dorește fiica ei.

+ Mai multe
Sean Penn și partenera lui, Valeria Nicov, împreună pe covorul roșu. Apariția actorului a stârnit semne de întrebare
Sean Penn și partenera lui, Valeria Nicov, împreună pe covorul roșu. Apariția actorului a stârnit semne de întrebare
People

Sean Penn și partenera lui, Valeria Nicov, și-au făcut apariția împreună pe covorul roșu.

+ Mai multe
Karmen și Olga Barcari, dezvăluiri despre participarea la Asia Express 2025 și ce nu se vede la televizor: "Am descoperit că suntem foarte rezistente la..."
Karmen și Olga Barcari, dezvăluiri despre participarea la Asia Express 2025 și ce nu se vede la televizor: "Am descoperit că suntem foarte rezistente la..."
People

Într-un interviu acordat recent, Karmen și Olga Barcari au vorbit despre participarea la show-ul Asia Express, difuzat de Antena 1.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC