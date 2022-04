Cardi B și Offset au dezvăluit numele băiețelului lor și fotografii inedite cu el

Cardi B și Offset au publicat primele imagini cu chipul băiețelului lor în vârstă de 7 luni. Cu această ocazie, cei doi au dezvăluit și numele acestuia.

Cardi B și Offset au devenit părinți pentru a doua oară în toamna anului 2021. Artista a împărtășit cu fanii ei de pe Instagram două imagini cu fiul ei, pe care îl cheamă Wave Set Cephus, îmbrăcat într-un outfit în nuanțe de albastru și având și un colier masiv de diamante.

De asemenea, și Offset a postat o imagine cu fiul lui. În descrierea fotografiei, rapper-ul a scris numele băiatului său, Wave Set Cephus.

La scurt timp după ce Cardi B și Offset au publicat primele imagini cu chipul fiului lor, Wave Set Cephus, artista a mărturisit pe Twitter că partenerul ei a venit cu ideea numelui, iar ea a fost de acord.

When Set suggested Wave, I was sold! THAT HAD TO BE HIS NAME ! pic.twitter.com/dbZswOd3kr

— Cardi B (@iamcardib) April 15, 2022