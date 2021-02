Cântăreața și actrița Bibi s-a logodit

Bianca Lixandru, Bibi – cum o cunosc cei din mediul online, cea care o interpretează pe Rita în serialul Profu’, a trecut în weekend printr-un moment emoționant. A plecat în vacanță în Dubai cu iubitul ei, Antonio, iar acesta a cerut-o în căsătorie.

Actrița a spus că un astfel de eveniment este unic în viață: „Să primești inelul de logodnă de la persoana iubită este cu siguranța ceva special, frumos și unic în viață. Consider că îți trebuie extrem de mult curaj pentru a pune ACEA ÎNTREBARE și știu că Anto a făcut acest pas pentru că are mare încredere în mine și în relația noastră. Din punctul nostru de vedere, trebuie să iubești mult persoana de lângă tine și să ai multă încredere în ea ca să poți să faci acest pas. Ne iubim mult și fiecare clipă pe care o petrecem împreuna e specială. Inelul de logodnă constituie pentru noi un simbol al dragostei și da, am primit inelul de logodnă, dar asta nu înseamnă că suntem deja și căsătoriți. Însemnă că a fost un gest făcut din pură iubire, un gest care înseamnă extrem de mult PENTRU NOI și ne dorim să ținem, momentan, aceste sentimente așa cum sunt acum. Toate vin la timpul lor! Important este că ne iubim și avem încredere în noi.”

Bibi a precizat că, înainte să facă planuri de nuntă, are multe surprize pregătite alături de logodnicul ei:

„Ne dorim sa facem atât de multe lucruri împreună, fapt pentru care v-am pregătit multe proiecte și sperăm să vă placă. În scurt timp le vom dezvălui. Îi suntem extrem de recunoscători lui Dumnezeu pentru relația pe care o avem deoarece este absolut superb să crești (în orice) odată cu persoana dragă, să vă învățați reciproc, să vă ajutați la bine și la greu, să vă maturizați împreuna, dar, în același timp, să vă cunoașteți și să vă păstrați latura inocentă, de copil, din voi. Vrem să le mulțumim frumos tuturor oamenilor care ne urmăresc și care ne-au transmis gânduri atât de minunate. Vă îmbrățișăm cu toată dragostea și fiți cu ochii pe noi pentru ca vă pregătim multe proiecte geniale!”

Pe Bibi o puteți urmări în sezonul 2 Profu’, de pe 11 februarie, de la ora 21:30. Personajul ei, Rita, va fi pus în fața unor decizii importante.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro