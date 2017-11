Cand si unde se vor casatori Printul Harry si Meghan Markle

Intr-un comunicat oficial dat de Palatul Kensington se arata ca Printul Harry si Meghan Markle se vor casatori in luna mai a anului urmator, iar ceremonia religioasa va avea loc la St George’s Chapel din Castelul Windsor.

In acelasi comunicat se mai arata ca Regina si-a dat acordul pentru ca nunta sa aiba loc la capela de la Castelul Windsor, dar si faptul ca familia regala britanica va suporta toate cheltuielile legate de nunta. Aceasta capela are o importanta aparte pentru Printul Harry, el fiind botezat aici, in 1984.

Data exacta a nuntii urmeaza a fi anuntata in curand.

Logodna Printului Harry cu actrita Meghan Markle a fost anuntata in urma cu doua zile, iar in primul interviu comun oferit de cei doi, Printul Harry a povestit ca a cerut-o in casatorie pe Meghan in timpul unei seri obisnuite petrecute in casa lui din Nottingham Cottage, in timp ce gateau impreuna.

“A fost o surpriza extraordinara. A fost foarte dulce, si natural si foarte romantic”, a precizat Meghan Markle.

Inainte de casatoria din luna mai si de a se alatura familiei regale britanice, Meghan Markle trebuie sa faca mai multe schimbari pe plan personal, dar si profesional. Deja ea s-a mutat din casa ei din Toronto pentru a locui in Palatul Kensington impreuna cu logodnicul ei si a renuntat la rolul din serialul “Suits”. De asemenea, actrita va fi botezata inainte de nunta, lucru confirmat de secretarul de presa al Printului Harry. Mai mult, se pare ca Meghan intentioneaza sa devina si cetatean britanic, insa nu se stie daca va renunta la cetatenia americana.

Foto: Instagram