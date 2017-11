Dupa ce zvonurile despre acest eveniment au circulat timp de cateva luni, a venit momentul mult asteptat de fanii cuplului. Printul Harry si Meghan Markle s-au logodit.

Anuntul a fost facut printr-o postare pe Twitter, in care a fost anuntat si momentul in care va avea loc nunta.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6

— Clarence House (@ClarenceHouse) November 27, 2017