Când are premiera sezonul trei al serialului românesc „Iubire cu parfum de lavandă”. Anunțul oficial făcut de Antena 1

Serialul românesc "Iubire cu parfum de lavandă" revine în curând la Antena 1.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Michaela Prosan si Adrian Nartea (3)
VEZI FOTO
POZA 1 / 25

Serialul original semnat Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, Iubire cu parfum de lavandă, care a cucerit publicul cu primele două sezoane, revine pe micile ecrane din 12 septembrie și va putea fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1.

Sezonul trecut a lăsat în urmă iubiri încercate, alianțe neașteptate și destine schimbate pentru totdeauna. După un final plin de tensiuni, încercări și momente de neuitat, serialul original Iubire cu parfum de lavandă revine în această toamnă cu un nou capitol în care emoțiile vor atinge cote maxime.

Din 12 septembrie, în fiecare vineri seară, de la 20:30, telespectatorii vor păși din nou în Podișor, unde îi așteaptă conflicte aprinse, decizii imposibile și clipe de tandrețe, toate învăluite în inconfundabila atmosferă din Livada cu Lavandă.

„Faptul că ajungem la cel de-al treilea sezon din Iubire cu parfum de lavandă este, pentru mine, o mare bucurie și o dovadă a legăturii speciale dintre public și această poveste. Mă emoționează gândul că, episod de episod, trăim împreună cu voi – râdem, plângem, iubim și visăm alături de personajele noastre. Le mulțumesc din inimă tuturor celor care ne-au fost alături până acum și celor care ne încurajează să mergem mai departe. Lavanda nu este doar o poveste, este o stare de spirit, o emoție împărtășită. Iar acest nou sezon promite să ne apropie și mai mult.”, dezvăluie Ruxandra Ion, creatoarea serialului.

Noul sezon promite să aprofundeze poveștile deja cunoscute și să aducă în prim-plan personaje noi. Dragostea, ambițiile, trădările și răzbunările se vor împleti într-un carusel de emoții, iar fiecare alegere va avea un preț care va putea schimba destine.

La rândul lor, scenariştii proiectului, Ruxandra Ion, Radu Grigore, Raluca Mănescu şi Oana Răsuceanu dezvăluie: „Sezonul 3 din Iubire cu parfum de lavandă ne-a provocat să explorăm cele mai profunde emoții și conflicte ale personajelor. Am vrut să le aducem față în față cu propriile limite – ale iubirii, ale loialității, ale curajului. În acest nou capitol, fiecare alegere are o greutate reală, iar adevărul – fie spus, fie ascuns – poate schimba totul. Am scris cu emoție, cu respect pentru parcursul fiecărui personaj și cu recunoștință pentru publicul care trăiește fiecare clipă alături de ei. E un sezon intens, cu dureri și revelații, cu răni care cer vindecare și cu iubiri care nu se dau bătute. Lavanda înflorește și de data asta, dar cu prețul unor lupte sincere.”

Revenirea pe platourile de filmare a fost un moment așteptat cu nerăbdare de întreaga echipă. Filmările pentru acest nou sezon au adus și provocări noi, dar și bucuria reîntâlnirii cu poveștile și personajele care au cucerit publicul încă din prima zi.

„Vă mulțumim că ați fost alături de noi până la finalul sezonului doi. Ne bucurăm nespus că munca noastră v-a ținut în fața televizoarelor și că personajele din serial și-au găsit loc în sufletele voastre. Anda mea m-a ajutat de-a lungul ultimului sezon să povestesc despre curaj, despre forță interioară, despre iubire, despre pierderi și regăsire. Povestea continuă! Ne revedem în curând – pregătiți-vă pentru un nou capitol intens din Iubire cu parfum de lavandă”, a declarat Michaela Prosan, în vreme ce Adi Nartea a completat: „Ce pot să vă spun este că, în noul sezon, se vor schimba destine, vor fi multe surprize plăcute, întorsături de situație și povești de iubire care vă vor atinge sufletul”.

Finalul sezonului al doilea a lăsat multe întrebări fără răspuns și a deschis drumuri nebănuite. Sezonul 3, difuzat începând din 12 septembrie, în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1, promite răsturnări spectaculoase de situații și momente care vor ține telespectatorii cu sufletul la gură. Pentru că, în Iubire cu parfum de lavandă, nimic nu este ceea ce pare, iar adevărul nu rămâne ascuns pentru totdeauna.

Citește și:
Motivul pentru care Aurelian Temișan nu ar dori să fie naș de cununie pentru Andreea Bălan și Victor Cornea: „Nu o să fac acest pas”

Foto: PR

Cele mai vândute colecții!
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Ruxandra Papadopol a împlinit 17 ani. Ce mesaj plin de emoție a transmis public mama ei, Ioana Ginghină: "E o vârstă specială"
People
Ruxandra Papadopol a împlinit 17 ani. Ce mesaj plin de emoție a transmis public mama ei, Ioana Ginghină: "E o vârstă specială"
Sharon Stone și cei trei fii ai săi, apariție rară pe covorul roșu la premiera filmului "Nobody 2". Cum arată Roan, Laird și Quinn
People
Sharon Stone și cei trei fii ai săi, apariție rară pe covorul roșu la premiera filmului "Nobody 2". Cum arată Roan, Laird și Quinn
Maria Popovici, confesiuni despre problemele ei de sănătate. Cu ce se confruntă actrița: "Mi-au venit rezultatele unor analize și..."
People
Maria Popovici, confesiuni despre problemele ei de sănătate. Cu ce se confruntă actrița: "Mi-au venit rezultatele unor analize și..."
Ies la iveală detalii neașteptate despre Brandon Blackstock, fostul soț al lui Kelly Clarkson, care a murit la 48 de ani. Cu cine avea acesta o relație
People
Ies la iveală detalii neașteptate despre Brandon Blackstock, fostul soț al lui Kelly Clarkson, care a murit la 48 de ani. Cu cine avea acesta o relație
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria Cristinei Țopescu: "Spune-le celor dragi că îi iubești"
People
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria Cristinei Țopescu: "Spune-le celor dragi că îi iubești"
Cum a reușit Ozana Barabancea să slăbească 24 de kilograme în doar 3 luni. La ce alimente a renunțat artista: "Nu mă las ispitită de..."
People
Cum a reușit Ozana Barabancea să slăbească 24 de kilograme în doar 3 luni. La ce alimente a renunțat artista: "Nu mă las ispitită de..."
Libertatea
Gestul făcut de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Cătălin Botezatu a contactat-o pe vedetă: „Își va reveni cu greu”
Gestul făcut de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Cătălin Botezatu a contactat-o pe vedetă: „Își va reveni cu greu”
Cum arată Adina Buzatu în costum de baie la 48 de ani. Dimineața are ritualul ei pentru a se menține: „Vieți fără defecte? Doar în reclame”
Cum arată Adina Buzatu în costum de baie la 48 de ani. Dimineața are ritualul ei pentru a se menține: „Vieți fără defecte? Doar în reclame”
Cine este soțul Anei Ularu și ce spune actrița despre relația lor. „Nu mă interesează scris cu trandafiri pe cer și gesturi flamboaiante”
Cine este soțul Anei Ularu și ce spune actrița despre relația lor. „Nu mă interesează scris cu trandafiri pe cer și gesturi flamboaiante”
Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis auto. Ce viteză a avut pe autostradă: „Mi-a dat amendă 1.800 de lei”
Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis auto. Ce viteză a avut pe autostradă: „Mi-a dat amendă 1.800 de lei”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Publicitate
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Produsul anului în România! Test de sarcină, precis în orice moment
Produsul anului în România! Test de sarcină, precis în orice moment
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea” numelui său de familie: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă”
Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea” numelui său de familie: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă”
Ce legătură există, de fapt, între Bianca Dan și ispita Alin Simoiu. Marian Grozavu a dezvăluit totul despre iubita lui
Ce legătură există, de fapt, între Bianca Dan și ispita Alin Simoiu. Marian Grozavu a dezvăluit totul despre iubita lui
Unica.ro
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Adevărul care iese abia acum la iveală despre trecutul lui Ilie Bolojan. Un fost apropiat a făcut mărturisirea care acum e intens discutată: „Fosta lui soție...”. Nimeni nu bănuia aceste lcururi despre el. Ce s-a aflat schimbă multe
Adevărul care iese abia acum la iveală despre trecutul lui Ilie Bolojan. Un fost apropiat a făcut mărturisirea care acum e intens discutată: „Fosta lui soție...”. Nimeni nu bănuia aceste lcururi despre el. Ce s-a aflat schimbă multe
catine.ro
Ce carte de vacanță ți se potrivește, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce carte de vacanță ți se potrivește, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 13 august 2025. Săgetătorii sunt nerăbdători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 august 2025. Săgetătorii sunt nerăbdători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum să nu-ți transformi copilul într-o persoană narcisistă. Sfaturile specialiștilor
Cum să nu-ți transformi copilul într-o persoană narcisistă. Sfaturile specialiștilor
Jennifer Lopez, acoperită cu gandaci pe scenă. Reacția divei face înconjurul lumii
Jennifer Lopez, acoperită cu gandaci pe scenă. Reacția divei face înconjurul lumii
Mai multe din people
Ana Ularu, confesiuni rare despre soțul ei, actorul Marc Rissmann. Cei doi au o fetiță: "Nu mă interesează scris cu trandafiri pe cer și gesturi flamboaiante..."
Ana Ularu, confesiuni rare despre soțul ei, actorul Marc Rissmann. Cei doi au o fetiță: "Nu mă interesează scris cu trandafiri pe cer și gesturi flamboaiante..."
People

Într-un interviu acordat recent, Ana Ularu a vorbit despre modul în care își petrece timpul alături de soțul ei și fetița lor.

+ Mai multe
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Emily Burghelea, însărcinată cu al treilea copil: "Trebuie să trec de la perfuzie la transfuzie..."
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Emily Burghelea, însărcinată cu al treilea copil: "Trebuie să trec de la perfuzie la transfuzie..."
People

Recent, Emily Burghelea a făcut mai multe investigații medicale, iar rezultatul analizelor nu a fost unul îmbucurător.

+ Mai multe
Cum se simte acum Andreea Marin după ce a suferit recent o intervenție chirurgicală. Imaginile cu care vedeta și-a surprins fanii
Cum se simte acum Andreea Marin după ce a suferit recent o intervenție chirurgicală. Imaginile cu care vedeta și-a surprins fanii
People

Andreea Marin a dezvăluit cum se simte după operație.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC