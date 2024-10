Adi Nartea, dezvăluiri despre cariera de actor. Cum le-a explicat fiicelor sale sărutul cu Michaela Prosan, în serial: „Nu vreau să le izolez”

În noul serial „Iubire cu parfum de lavandă” de la Antena 1, Adi Nartea și Michaela Prosan joacă rolurile unui cuplu. Adi Nartea a discutat despre provocările acestui rol și a povestit ce le-a spus fiicelor sale, care l-au văzut în timpul filmărilor, sărutându-se cu partenera sa de pe ecran, Michaela.

Personajul său, Ștefan Lungu, este cunoscut pentru impulsivitatea sa, în contrast cu natura mai calmă a lui Nartea în viața reală. Actorul a recunoscut că acest rol nu este unul simplu, dar se străduiește să-l interpreteze cât mai bine pentru a oferi o prestație convingătoare.

Scenele pasionale și săruturile din serial îi provoacă uneori jenă lui Adi Nartea, mai ales pentru că fetițele sale observă aceste momente și îi adresează întrebări. Actorul a menționat că micuțele sunt curioase și îi cer explicații atunci când îl văd în astfel de ipostaze pe ecran, iar el încearcă să le răspundă într-un mod cât mai adecvat și pe înțelesul lor.

„Se mai rușinează când mă văd în promo-urile astea în care mă pup și nu mă pup acasă. Dar e ok, că au înțeles că e un rol, au venit și aici, pe platou, au văzut cum se întâmplă lucrurile. Asta vreau, să le țin prezente, adică nu vreau să le izolez de nimic, să vadă ce înseamnă viața, mai ales viața de actor cu o echipă întreagă, care este după tine. Le-am zis ‘Știi, cum e Superman în momentul care se dezbracă și apare Superman? Superman când s-a îmbrăcat, e Clark Kent, așa e și tati. În momentul care m-am dus să mă în schimb, intru în rolul ăsta, joc Ștefan Lungu și apoi ies din el și vin acasă’. Și-au înțeles, adică cumva a funcționat. La Petra trebuie să mai insist pentru că ea are abia 3 ani jumătate. Mara a înțeles, e ok și se mândrește. Adică spre exemplu, când n-am filmat și am avut timp și m-am dus să o iau de la școală, i-am văzut bucuria în ochii. Adică și pentru mine a fost o bucurie”, a povestit Adi Nartea, pentru FANATIK.