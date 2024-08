Adi Nartea, protagonist într-un nou serial. Alături de cine va juca actorul: „Este un rol foarte interesant”

Michaela Prosan şi Adi Nartea sunt protagoniştii celui mai nou serial original semnat de Ruxandra Ion, Iubire cu parfum de lavandă. Producţia aduce în prim-plan o poveste originală de iubire, între doi oameni maturi, prinşi între două lumi complet diferite, dar care au şansa să îşi refacă viaţa, unul lângă celălalt şi să îşi găsească fericirea dincolo de toate greutăţile de care au avut şi continuă să aibă parte. Cei doi vor putea fi urmăriţi în curând, la Antena 1.

Absolventă a Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti, Michaela Prosan a jucat în producţii de succes precum Fructul Oprit (2018-2019), Sacrificiul (2019-2020) sau Rondul de Noapte (2021). În Iubire cu parfum de lavandă, Michaela o va interpreta pe Anda, medic respectat în comunitate şi mamă singură a unei adolescente de 16 ani.

„Sunt recunoscătoare pentru tot ce am primit şi pentru tot ce am învăţat în anii ăştia în care m-am retras ca să pot să-mi îmbrăţişez în tihnă noua identitate – cea de mamă. În martie am decis să-mi reiau activitatea artistică şi, la scurt timp, a apărut acest mare proiect în viaţa mea – Iubire cu parfum de lavandă!”, a dezvăluit Michaela Prosan. Mai mult, actriţa a mai completat: „M-a emoţionat teribil revederea de la casting cu doamna Ruxandra Ion şi cu echipa dumneai. Aproape 4 ani au stat între noi. În curând, Anda mea cea puternică o să ajungă la public şi le mulţumesc tuturor celor care au făcut posibil acest lucru şi care au avut încredere în mine. Despre personaj o să tot povestim… Este diferit faţă de ce am interpretat până acum. Am pus multă pasiune… iubire… şi lavandă!”.