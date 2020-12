Cadoul special pe care Gina Pistol l-a primit pentru fetița sa

Gina Pistol și Smiley se pregătesc să devină pentru prima dată părinți. Deși sarcina este avansată, Gina continuă să fie activă și filmează pentru show-ul „Chefi la cuțite.”

Recent, prezentatoarea TV a publicat pe contul personal de Instagram o fotografie prin care le arată urmăritorilor ei cadoul pe care l-a primit de Moș Nicolae. Cadoul este cu atât mai special cu cât este pentru fetița care urmează să vină pe lume. „…și la mine a venit Moș Nicolae! Iată ce am găsit în ghete”, a scris Gina Pistol pe Instagram.

După ce a făcut publică fotografia, Gina a primit o mulțime de comentarii și aprecieri din partea fanilor. „Mă bucur pentru tine Gina, ești un om care emană bunătate, un om de televiziune sincer, pe care o urmăresc cu drag”, „Minunată! Cunosc acest zâmbet -UNIC- și această nerăbdare! Îți doresc momente unice cu bebelina!”, sunt câteva dintre comentariile primite.

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu de mai bine de trei ani. Cei doi vor deveni pentru prima dată părinți. După mai multe zvonuri existente în presă, la sfârșitul lunii septembrie au confirmat că vor avea un copil prin intermediul unui video emoționant intitulat „Noi acum înseamnă 3”, publicat pe contul de YouTube al artistului, în care povestesc pe larg motivul pentru care nu au făcut publică vestea. Cei doi spuneau că au vrut să se asigure că totul este în regulă cu sarcina.

Gina Pistol a vorbit cu sinceritate despre sarcină, mărturisind că în urmă cu mai mulți ani, medicii i-au dat foarte puține șanse de a rămâne însărcinată pe cale naturală. „În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine. În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3!”, mărturisea Gina Pistol la vremea respectivă.

