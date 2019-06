Bradley Cooper și Irina Shayk se luptă pentru custodia fiicei lor în vârstă de doi ani

În urma despărțirii, se pare că Bradley și Irina se gândesc să locuiască la o distanță semnificativă unul de celălalt, ceea ce va îngreuna împărțirea custodiei fiicei lor în vârstă de doi ani, potrivit The Mirror. „Irina nu s-a simțit niciodată acasă în Los Angeles, cu atât mai puțin în Pacific Palisades, pentru că mama lui Bradley locuia împreună cu ei, ceea ce cauza mereu tensiune”, a precizat o sursă apropiată celor doi. Cât despre Irina, se pare că ar prefera să-și crească fiica într-un apartament din New York City. În mod evident, această distanță ar putea cauza câteva probleme.

Cu toate acestea, cuplul se gândește să acționeze în favoarea fiicei lor. „Bunăstarea fiicei lor, Lea, este prioritară, amândoi încearcă să păstreze o oarecare armonie pentru fiica lor”, a continuat sursa. De Ziua Tatălui, Bradley a fost fotografiat îndreptându-se către un avion privat cu fiica lui în brațe, iar în urmă cu câteva zile a fost văzut părăsind apartamentul Irinei, unde a lăsat-o pe Lea.

His ex girlfriend Irina Shayk is in Milan walking the runways of fashion week.

And so Bradley Cooper got to indulge in some daddy-daughter time with his little girl Lea De Seine, on Father’s Day on Sunday.

The 44-year-old actor was spotted boarding a private jet in Los Angeles pic.twitter.com/X1vkw7NDEl

— Lilian Chan (@bestgug) 17 iunie 2019