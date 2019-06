Alex Rodriguez face dezvăluiri amuzante despre Kylie Jenner

Alex Rodriguez a participat la Gala MET alături de Jennifer Lopez și, într-un interviu pentru Sports Illustrated, acesta a vorbit despre vedetele cu care a împărțit masa la faimosul eveniment.

„Am avut o masă grozavă. Tipul de culoare din The Wire – Idris Elba și noua lui soție. O cântăreață faimoasă lângă mine, nu-i știu numele. Versace-Donatella. Le-am avut și pe Kylie și Kendall. Și un gentleman asiatic din Rich Asians, personajul principal”, a dezvăluit acesta.

Evident, a fost o masă formată din cele mai importante nume din industrie, însă Alex Rodriguez a dezvăluit că o singură persoană a vorbit despre averea ei. „Kylie vorbea despre Instagram și rujul ei și cât de bogată este”, a declarat fostul jucător de baseball.

Având în vedere succesul de care se bucură Kylie Jenner, nu este deloc surprinzător că ea se laudă cu averea pe care o obținut-o. În martie ea a fost numită de către revista Forbesc cea mai tânără miliardară și, totodată, cea mai tânără miliardară care a câștigat singură această avere de aproape 1 miliard de dolari.

În schimb, potrivit money.com, Alex Rodriguez și Jennifer Lopez au împreună o avere de aproape 700 de milioane de dolari, așadar nu o vor întrece prea curând pe cea care a construit un adevărat imperiu în industria frumuseții.

Cei care urmăresc reality show-ul „Keeping Up with The Kardashians” nu sunt probabil surprinși de faptul că tânăra se laudă cu averea sa, ea stârnind o adevărată controversă în familie în cel mai recent sezon al show-ului.

„Ea are un fel de drept. Nimeni nu spune nimic pentru că ea este Kylie Miliardara Jenner”, a spus în unul dintre episoade Kourtney.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

