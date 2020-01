Blake Lively vorbește despre cât de dificil este să crești trei copii

Blake Lively a apărut în emisiunea Good Morning America pentru a-și promova noul film, The Rhythm Section, actrița vorbind totodată despre cei trei copii pe care îi are alături de soțul ei, Ryan Reynolds. Aceștia au devenit în toamna anului trecut părinți pentru a treia oară, însă până acum nu au dezvăluit numele fiicei lor.

„Este de parcă am trecut de la doi la 3000”, a spus Blake încercând să explice care este diferența dintre a avea doi și trei copii. „Adică, avem atât de mulți copii. Este o nebunie. Sunt mai mulți decât noi și asta este mult”, a spus amuzată actrița.

„Oamenii spun că nu sunt diferențe între a avea doi sau trei copii, este destul de ușor – aceste persoane nu au trei copii. Este o adevărată nebunie. Dar sunt aici”, a continuat să glumească Blake.

În cadrul interviului actrița a vorbit și despre relația cu Ryan Reynolds, mai exact despre glumele pe care și le fac reciproc pe rețelele sociale. „Sunt glume de tată, nu? Sunt tată acum”, a spus Blake.

Anul trecut, de ziua actriței, Ryan Reynolds a publicat mai multe imagini în care aceasta a fost surprinsă în ipostaze mai puțin bune.

View this post on Instagram Happy Birthday, @blakelively. A post shared by Ryan Reynolds (@vancityreynolds) on Aug 25, 2019 at 9:30am PDT

„Este alarmant pentru mine să văd câte imagini de acest fel a găsit. Dar el arată perfect în toate. Trebuie să lucrez la fața mea din poze”, a spus amuzată Blake, menționând că îi pregătește o surpriză soțului ei.

La o vizionare a noului film în New York, actrița a vorbit cu ET despre incidentul în care s-a accidentat, acest lucru ducând la oprirea filmărilor timp de șase luni. „Acea zi nu este preferata mea. Nu știu dacă este scena care apare în film, pentru că am filmat până la final. Sunt genul de persoană care nu cere sfaturi și am un ego real în ceea ce privește aceste lucruri. Spuneam ‘Sunt bine, mâna mea este bine!’ Însă după câteva zile, când mâna mea arăta ca Jell-O (jeleu), m-am gândit, ‘Știi, cred că este timpul să merg la spital'”, a mărturisit actrița.

Citește și:

Pozele de la nunta lui Blake Lively cu Ryan Reynolds au fost interzise pe Pinterest

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro