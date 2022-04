Bibi și Antonio Pican s-au despărțit după doi ani de relație. Mesajul transmis de cântăreață

Bibi și Antonio Pican s-au despărțit după doi ani de relație. În ciuda faptului că păreau să formeze un cuplu solid, au decis să meargă pe drumuri separate.

Anunțul potrivit căruia Bibi și Antonio Pican s-au despărțit a fost făcut de către cântăreață. Bibi a publicat pe contul personal de Instagram un mesaj emoționant prin intermediul căruia le povestește fanilor faptul că ea și fostul ei partener au decis să pună punct relației lor.

„A fost frumos cât a fost… Ne-am maturizat, am crescut împreună și ne-am învățat unul pe celălalt multe. Au existat și momente grele, momente pe care nu le-am lăsat să se vadă, dar care există în orice relație , momente peste care am reușit să trecem și care ne-au făcut mai puternici, însă acum… acum e momentul să mergem pe drumuri separate. Vă rugăm să ne respectați decizia!”

Cântăreața a precizat că nu va dezvălui motivele pentru care ea și Antonio Pican s-au despărțit. Bibi a recunoscut că pe parcursul relației au întâmpinat și momente grele.

„Au fost 2 ani frumoși și din respect pentru tot ce am trăit împreună nu voi discuta public detalii despre despărțirea noastră. Au fost luni bune în care am gândit și am analizat tot, luni în care m-am maturizat mai mult ca niciodată… am simțit nevoia să fac această postare, deoarece îmi asum faptul că sunt persoană publică și așa cum am împărtășit cu voi toate momentele, am ales să-l împărtășesc cu voi și pe acesta. Fac această postare din respect pentru comunitățile noastre, însă nu doresc să îmi „spăl rufele în public”. Vom avea mereu respect unul pentru celălalt… asta este tot ce trebuie să știți. Vă iubesc și vă mulțumesc!”, a transmis Bibi pe Instagram.