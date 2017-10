Ben Affleck, acuzat de agresiune sexuala fata de actrita Hilarie Burton

In lumina dezvaluirilor socante facute de numeroase vedete feminine de la Hollywood cu privire la comportamentul abuziv si de hartuire sexuala din partea celebrului producator Harvey Weinstein, exista si numerosi actori care au condamnat faptele acestuia.

Printre cei mai vocali pana in acest moment se numara si Ben Affleck care a postat urmatorul mesaj pe Facebook si Twitter: “Sunt intristat si revoltat ca un barbat cu care am lucrat s-a folosit de influenta lui pentru a intimida, a hartui sexual si a manipula timp de mai multe decenii femeile”. Actorul a continuat, precizand ca “Este complet inacceptabil si ma intreb ce pot face eu pentru a ma asigura ca aceste lucruri nu se vor mai intampla si altora”.

Toate bune si frumoasa pana aici, declaratiile lui Ben Affleck par sincere si justificate in contextul scandalului de la Hollywood. Insa ceea ce a uitat Aflleck este modul in care si el s-a comportat, in cariera lui, cu mai multe actrite sau persoane din showbiz.

La scurt timp dupa ce Ben Affleck a publicat declaratia sa, pe Twitter s-a iscat o adevarata discutie despre modul in care actorul s-a comportat in 2003 cu actrita Hilarie Burton. Un fan al lui Burton i-a atras atentia lui Affleck ca “mai bine ar fi tacut”, iar o alta persoana a scris ca “El i-a pipait sanii lui Hilarie Burton in emisiunea TRL. Toata lumea pare sa fi uitat”.

“Eu nu am uitat”, a venit replica actritei Hilarie Burton care a postat si un video promotional al emisiunii “TRL Uncensored” in care apare o secventa de cateva secunde in care ea face referire la acest incident si apare si Affleck intreband-o ce varsta are. “A trebuit sa rad atunci ca sa nu incep sa plang”, a declarat Burton.

MTV TRL Uncensored Cold Open from steven beal on Vimeo.

Mai exact, in 2003, Hilarie Burton, care avea atunci 21 de ani, era gazda emisiunii “TRL”, difuzata de MTV, iar Ben Affleck s-a numarat printre invitati.

Actorul a postat cu putin timp in urma un mesaj pe Twitter si si-a oferit scuzele: “M-am comportat nepotrivit in ceea ce o priveste pe Ms. Burton si imi pare sincer rau”. Prea putin si prea tarziu, am adauga noi!

