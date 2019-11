Bella Hadid nu s-a simțit niciodată „puternică” în timp ce defila în lenjerie intimă. „Plângeam în fiecare dimineață…”

Bella Hadid a vorbit încrederea în sine și despre show-urile de modă în care a defilat în lenjerie, explicând cât de diferit a fost să participe la prezentarea Rihannei, Savage x Fenty.

Potrivit WWD, Bella Hadid a dezvăluit în cadrul Vogue Fashion Festival, care a avut loc săptămâna trecută în Paris, că nu s-a simțit niciodată „puternică” în lenjerie până nu a defilat pentru Fenty.

„Rihanna este uimitoare. Pentru mine, atunci a fost prima dată când m-am simțit sexy pe podium. Pentru că atunci când am defilat pentru Fenty, defilam și pentru alte brand-uri și nu m-am simțit niciodată puternică în lenjerie. Îmi place să fiu alt personaj. Cred că în acest moment nu mă iubesc neapărat mereu… Câteodată pe podium fie ai emoții, fie uiți cum ar trebui să se miște picioarele tale”, a declarat Bella Hadid.

Ea a dezvăluit ce impact a avut industria de modeling asupra sănătății mintale. „Pentru o perioadă nu am vrut să vorbesc despre asta și am trecut prin multe în ultimii ani în ceea ce privește sănătatea mea. Mă simt vinovată că pot trăi această viață incredibilă, să am atâtea oportunități și în același timp să fiu în depresie. Nu are sens”, a adăugat faimosul model.

Depresia Bellei se manifesta pe parcursul zilei, modelul povestind că plângea în fiecare moment. „Plângeam în fiecare dimineață. Plângeam în timpul pauzei de pranz, plângeam înainte de culcare. Am fost foarte instabilă din punct de vedere emoțional pentru o vreme când lucram 14 ore pe zi timp de patru luni la vârsta de 18 ani. Cred că voiam doar să respir puțin.”

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro