Bărbatul împușcat în timp ce îi plimba câinii lui Lady Gaga oferă detalii tulburătoare: „Am fost la un pas de moarte”

La mai puțin de o săptămână de când a fost internat în stare gravă la spital din cauza împușcăturii, bărbatul care îi plimba câinii lui Lady Gaga înainte ca aceștia să fie răpiți face mărturisiri cutremurătoare într-o postare pe Instagram.

„Acum 4 zile, în timp ce o mașină se îndepărta cu viteză iar sângele mi se scurgea din rană în urma împușcăturii, un înger a coborât lângă mine”, își începe Ryan Fischer relatarea. „Am liniștit-o pe Asia cât de bine am putut, i-am mulțumit pentru toate aventurile incredibile prin care am trecut împreună, i-am cerut scuze că nu i-am putut proteja pe frații ei, apoi am decis că aș putea să încerc să îi salvez și pe ei… și pe mine.”

„Cu speranța că descrierile mele calme, atente și hotărâte privind atât starea mea de sănătate cât și trăsăturile câinilor vor fi de ajuns pentru a mă salva și pentru a atrage atenția poliției și a mediei suficient cât să îi găsim pe băieți, m-am uitat înapoi la îngerul meu păzitor”, continuă el. „I-am zâmbit, recunoscător măcar că va fi bine. […] Încă mă recuperez după ce am fost la un pas de moarte.”

În seara de 24 februarie, Ryan Fisher a fost împușcat în timp ce îi plimba pe cei trei buldogi francezi ai starului pop Lady Gaga. Doi dintre aceștia, Koji și Gustav, au fost răpiți. Un al treilea buldog, pe nume Miss Asia, a fugit și a fost recuperat ulterior de către polițiști, potrivit BBC.

Associated Press a relatat cum cei doi buldogi francezi ai cântăreţei au fost găsiți și predați poliției din Los Angeles de o femeie care nu ar fi fost implicată în atacul armat, după cum declară un purtător de cuvânt al poliției.

Lady Gaga oferise o recompensă de 500.000 de dolari pentru înapoierea celor doi câini ai săi, lucru confirmat printr-o postare pe Instagram. „Câinii mei iubiți Koji și Gustav au fost răpiți din Hollywood în urmă cu două nopți. Inima mea suferă și mă rog ca întreaga familie să fie din nou întreagă cu un act de bunătate. Voi plăti 500.000 de dolari pentru întoarcerea lor în siguranță… Sau, dacă i-ați cumpărat sau i-ați găsit fără să știți situația, recompensa rămâne la fel. Te iubesc Ryan Fischer, ți-ai riscat viața pentru a lupta pentru familia noastră. Ești pentru vecie un erou”.

Fischer a continuat să le mulțumească tuturor în postarea sa pentru sprijinul acordat, atât forțelor de ordine, medicilor cât și lui Lady Gaga și fanilor ei pentru grija purtată. Chiar dacă în fotografie acesta apare încă intubat pe patul de spital, el susține că „abia așteaptă momentul când va fi din nou bombardat cu săruturi umede de Asia, Koji și Gustav.”

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din Los Angeles a declarat pentru publicația People că jaful a avut loc miercuri seară pe bulevardul Sierra Bonita din Hollywood, iar polițiștii care au ajuns la fața locului l-ar fi găsit pe tânărul în vârstă de 30 de ani „conștient, dar abia respirând” pe trotuar.

Până acum nu există informații care să ateste că atacatorii știau că acei câini îi aparțineau lui Lady Gaga. În prezent, artista se află în Roma, unde lucrează la un nou film al lui Ridley Scott.

Text: Cristiana Daraban

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Instagram

