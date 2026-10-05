Barack și Michelle Obama au aniversat 34 de ani de căsnicie. Mesajele emoționante pe care și le-au transmis: „Să te iubesc devine din ce în ce mai frumos”

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Barack și Michelle Obama au sărbătorit 34 de ani de căsnicie printr-o serie de mesaje și imagini personale publicate pe rețelele de socializare. Fostul președinte al Statelor Unite și fosta Primă Doamnă s-au căsătorit pe 3 octombrie 1992, la Chicago.

Cu ocazia aniversării, Barack Obama, în vârstă de 65 de ani, a publicat pe Instagram o fotografie alături de Michelle, în vârstă de 62 de ani, în care cei doi apar îmbrățișați, iar fostul președinte își privește cu afecțiune soția. Imaginea a fost realizată în cadrul ședinței foto pentru coperta PEOPLE din această vară.

„La mulți ani nouă, @MichelleObama! Sunt în continuare cel mai norocos bărbat din lume pentru că sunt alături de tine”, a scris fostul președinte în dreptul fotografiei.

Michelle Obama a marcat, la rândul său, momentul printr-o postare dedicată soțului ei. Fosta Primă Doamnă a publicat pe Instagram un montaj care reunește fotografii și videoclipuri realizate de-a lungul celor peste trei decenii petrecute împreună.

Printre imaginile alese de Michelle Obama se numără fotografii de la nunta lor din 1992, momente din perioada în care familia Obama a locuit la Casa Albă, dar și ipostaze mai recente în care cei doi apar împreună.

„Să te iubesc devine din ce în ce mai frumos!”, a scris Michelle. „La mulți ani nouă, @BarackObama. Pentru încă mulți, mulți ani plini de bucurie, râsete și amintiri care urmează să fie create.”

Barack și Michelle Obama, despre cei peste 30 de ani petrecuți împreună

Cu doar câteva luni înainte de aniversarea căsătoriei, Barack și Michelle Obama au vorbit pe larg despre relația lor într-un interviu acordat PEOPLE. Cei doi au reflectat inclusiv asupra felului în care viețile lor s-ar fi schimbat dacă nu s-ar fi întâlnit niciodată.

Barack a mărturisit că și-a dat seama încă de la început că Michelle era o persoană aparte și că relația cu ea l-a influențat profund.

„Mi-am dat seama aproape imediat și se pare că am făcut o alegere destul de bună că este o femeie cum rar întâlnești, cu integritatea și caracterul, inteligența și valorile necesare pentru a mă face un om mai bun”, a declarat Barack pentru PEOPLE despre soția sa, alături de care se află de peste trei decenii. „Simplul fapt că eram alături de ea mă făcea mai bun și continuă să o facă.”

Fostul președinte a vorbit și despre rolul pe care Michelle l-a avut în viața celor două fiice ale lor, Malia, în vârstă de 28 de ani, și Sasha, de 25 de ani.

„Și știam că le va oferi copiilor noștri o bază solidă, care le va fi de folos în viață – și exact asta s-a întâmplat”, a continuat el.

La rândul său, Michelle a descris dinamica dintre ea și soțul său spunând pentru PEOPLE că „se echilibrează reciproc”.

Fosta Primă Doamnă a vorbit și despre direcția pe care ar fi putut să o aibă viața ei dacă nu l-ar fi cunoscut pe Barack.

„Adevărul este că probabil aș fi fost o persoană care ar fi rămas mai mult într-un singur loc. Cred că aș fi avut o viață frumoasă aici, dar ar fi fost una mai restrânsă. Însă, datorită felului în care este soțul meu, el ne-a oferit tuturor – fetelor noastre, mamei mele, familiei mele – o perspectivă mai largă asupra lucrurilor care sunt posibile în viață.”

Michelle a explicat că soțul său a încurajat-o inclusiv să privească diferit posibilitățile profesionale pe care le avea după absolvirea Facultății de Drept de la Harvard.

„M-a făcut să mă gândesc într-un mod mai amplu la ceea ce aș putea face cu această diplomă în Drept de la Harvard, în afară de a fi avocat”, a spus ea despre Barack. „Mi-a dat curaj. A fost punctul meu de sprijin. Era genul de om care îmi spunea: „Sunt aici pentru tine”. Și, indiferent cât de greu a fost, cu toate suișurile și coborâșurile, el este alături de mine.”

„Iar ea mă ține cu picioarele pe pământ și îmi oferă stabilitate”, a intervenit Barack. „Se pare că ne-a ieșit destul de bine.”

Foto: Getty Images

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