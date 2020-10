Băiatul din „Love Actually“ arată la fel ca la premiera filmului, de acum 17 ani

Îl mai țineți minte pe Thomas Brodie-Sangster, care l-a interpretat pe fiul personajului lui Liam Neeson din filmul Love Actually? Între timp, băiatul pe care îl știam a împlinit 30 de ani, dar cu toate astea arată aproape exact la fel ca atunci când avea 13 ani. În film, acesta este un băiat care suferă din dragoste și învață să cânte la tobe pentru a cuceri inima fetei pe care o iubește. Succesul filmului l-a transformat într-unul dintre cei mai apreciați tineri actori.

Thomas Brodie-Sangster a apărut miercuri la premiera londoneză a filmului Stardust alături de iubita lui, Gzi Wisdom.

Desigur, toată lumea s-a întrebat dacă acesta nu a descoperit vreo vrajă care să oprească timpul în loc.

De când l-a interpretat pe Sam în Love Actually, Thomas Brodie-Sangster a jucat și în proiecte care nu au legătură cu zona comediilor romantice, precum thrillerul SF Maze Runner sau noul serial Netflix The Queen’s Gambit. Și, evident, să nu uităm nici de Red Nose Day Actually, scurtmetrajul care continuă acțiunea din Love Actually și care reunește 14 dintre actorii care au făcut parte din distribuția originală, dar și regizorul și scenaristul – de la Thomas Brodie-Sangster la Hugh Grant și Keira Knightley.

Atunci când nu joacă în filme sau se afișează pe covorul roșu, Thomas Brodie-Sangster încearcă să-și păstreze anonimatul. Și-a creat un profil de Instagram abia în aprilie anul ăsta, pentru „a deveni o parte din această comunitate globală.” În prima lui postare, Thomas Brodie-Sangster spune că „Aceste plaforme (n.r.: rețelele sociale) permit întregii lumi să comunice și să se educe una pe cealaltă, iar asta e ceva de celebrat și încurajat. Multă dragoste în lume – fiți puternici, sănătoși și productivi în aceaste vremuri complicate.”

