Anunțul surprinzător făcut de Andreea Bănică cu privire la afacerea ei

Andreea Bănică este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Cântăreața se bucură de o carieră de succes, dar și de o mulțime de fani care își arată susținerea cu fiecare ocazie.

Recent, Andreea Bănică a reușit să își surprindă urmăritorii cu un anunț pe care l-a făcut cu privire la o afacere la care a muncit în ultimii ani alături de soțul ei, Lucian Mitrea. Cântăreața le-a dezvăluit, prin intermediul unui mesaj transmis pe Instagram, faptul că în această vară, ea și partenerul ei de viață vor deschide un hotel pe litoralul românesc. Artista și soțul ei au muncit pentru acest proiect timp de doi ani și iată că în sfârșit își vor vedea visul devenit realitate. De asemenea, au și sărbătorit acest moment important din viața lor.

„Acele rare momente când facem o poză împreună. Păi nu e normal să o shareuiesc? Poza are și o poveste! Am sărbătorit cu o saramură de pește la @pescarialuimatei știind că vara asta vom deschide hotelul la care am muncit 2 ani! Este proiectul nostru de suflet și dorința mea din copilărie (de a avea o pensiune la mare)! Happy day cu vești bune”, a transmis Andreea Bănică pe Instagram.