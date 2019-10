Angelina Jolie vorbește deschis despre moartea mamei sale într-un eseu personal

Mama Angelinei Jolie, Marcheline Bertrand, a murit în anul 2007 din cauza cancerului la sân, la vârsta de 56 de ani. Într-un eseu pe care Angelina l-a publicat pentru publicația Time, ea a vorbit despre momentul în care mama și mătușa ei au murit din cauza cancerului la sân.

„Îmi amintesc mâna mamei mele, când făcea chimoterapie, când se învinețea și trebuia să chem o asistentă. Stăteam pe hol în spital și așteptam să fie luat corpul mamei male și incinerat, iar doctorul ei mi-a spus că ea voia să se asigure de faptul că eu am fost informată cu privire la toate opțiunile medicale”, a declarat Angelina Jolie.

Angelina Jolie a decis în anul 2013 să își extirpe sânii, dar și ovarele și trompele uterine după ce ea a descoperit că este predispusă la cancer de sân și ovarian. „Sunt întrebată destul de des de alegerile mele medicale și cum pot vorbi public despre asta. Pur și simplu simt că am făcut aceste alegeri pentru a-mi vedea copiii crescând și făcând nepoți. Speranța mea este să fiu alături de ei cât mai mult timp. Am trăit peste 10 ani fără mama mea. Ea și-a cunoscut doar o parte dintre nepoți și era mult prea bolnavă pentru a se juca cu ei. Este greu pentru mine să mă gândesc acum că toate alegerile pe care le-am făcut au avut un raționament când mă gândesc cât de mult ar fi putut beneficia ei de timpul petrecut cu ea, protecția și iubirea ei. Mama mea a murit la vârsta de 56 de ani. Sper ca alegerile mele să mă facă să trăiesc mai mult.”

Pe lângă asta, Angelina Jolie a vorbit și despre rutina ei medicală după ce a suferit intervenția de extirpare de sâni, trompe uterine și ovare: „Am un plasture pentru hormoni și trebuie să îmi fac controale periodice. Văd și simt schimbări în corpul meu, dar nu mă deranjează. Sunt în viață și acum mă confrunt cu toate celelalte probleme. Mă simt mult mai conectată cu celelalte femei și uneori am conversații destul de personale despre sănătatea mea cu străinii și familia. Oamenii mă întreabă cum mă simt și dacă mi-a fost frică de cicatrici. Consider că aceste cicatrici ne amintesc nouă de persoana care am ajuns astăzi. Sunt o parte din noi care ne fac unici. Diversitatea este unul dintre cele mai frumoase lucruri la oameni.”

De asemenea, Angelina Jolie a ținut să puncteze faptul că pe lângă o îngrijire medicală riguroasă, contează și sănătatea noastră mintală foarte mult: „Am învățat că atunci când vine vorba de sănătatea unei femei, îngrijirile medicale sunt doar o parte. Sănătatea mintală și emoțională, dar și siguranța fizică sunt la fel de importante. Fără astea, sunt doar o impresie falsă pe care o poate avea o femeie, când de fapt ea nu este bine din cauza presiunii din viața ei. Înțeleg acum faptul că ne preocupăm pe un tip de cancer sau o afecțiune particulară a unei femei, dar uităm de diagnosticul cel mai mare: situația familiară, siguranța și stresul care îi fac zilele mult mai dificile. Mama mea era liniștită atunci când a aflat că are cancer. Acum văd că asta s-a datorat din cauza faptului că după mulți ani de stres, oamenii au fost forțați să o liniștească.”

