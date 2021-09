Angelina Jolie și The Weeknd, din nou fotografiați împreună

Se pare că Angelina Jolie (46 de ani) și The Weeknd (31 de ani) au făcut un obicei din a lua masa împreună în Santa Monica. Vedetele au fost surprinse pentru a doua oară împreună la restaurantul italian Giorgio Baldi, pe 25 septembrie.

Cei doi alimentează din nou zvonurile potrivit cărora ar putea avea o relație, după ce au petrecut două ore și jumătate într-o secțiune privată a localului. Ca și data trecută când au fost surprinși de paparazzi, ei au sosit separat la restaurant, dar de data asta au plecat împreună.

Atât actrița, care a purtat un trenci negru cu două rânduri de nasturi, pantofi cu toc și o geantă Saint Laurent, cât și The Weeknd, și el în negru din cap până-n picioare, au purtat măști negre la intrarea în local.

Despre Abel Tesfaye, presa notează că ar fi interesat de consolidarea unei cariere la Hollywood, după ce a jucat în Uncut Gems și, mai ales, după ce s-a anunțat recent că va juca în serialul HBO The Idol – o producție semnată de creatorul controversatului Euphoria, în care actrița Zendaya a primit rolul principal.

Potrivit New York Post, The Weeknd și-a propus să contribuie și la scrierea scenariului și va fi unul dintre producătorii serialului despre o cântăreață care se îndrăgostește de un enigmatic proprietar al unui club din LA, care se întâmplă, de asemenea, să fie liderul unui cult secret.

Tot anul acesta, presa tabloidă a lansat zvonul că e posibil ca Jolie să se fi împăcat cu fostul ei soț, Jonny Lee Miller. În ciuda despărțirii, cei doi au rămas extrem de apropiați, Angelina mărturisind că au avut o relație frumoasă și plină de iubire.

„Eu și Jonny nu ne-am certat niciodată și nu ne-am rănit. Chiar mi-am dorit să fiu soția lui”, spunea în urmă cu mai mult timp actrița, potrivit The Mirror. În plus, într-un interviu acordat revistei B, Jolie a mărturisit că divorțul de Miller a fost „probabil cea mai mare prostie pe care am făcut-o vreodată”.

Citește și:

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro