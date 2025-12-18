Andreea și Cabral Ibacka, experiențe de neuitat în Laponia. Ce noutăți au descoperit copiii: „Magia care nu dispare”

Andreea Ibacka și Cabral au ales să intre în spiritul sărbătorilor de iarnă într-un mod special, plecând într-o vacanță de poveste alături de cei doi copii ai lor, chiar înainte de Crăciun. Destinația aleasă a fost Laponia, iar actrița a împărtășit cu urmăritorii ei din mediul online fragmente din această experiență, atât prin imagini, cât și printr-un mesaj plin de emoție.

Andreea și Cabral Ibacka, vacanță în Laponia

În postarea sa, Andreea Ibacka a descris nu doar locurile spectaculoase, ci mai ales stările trăite de întreaga familie, punând accent pe ideea de magie redescoperită de adulți prin ochii copiilor, pe liniștea zăpezii și pe bucuria de a fi împreună, departe de ritmul alert al vieții de zi cu zi.

„Laponia. Tărâmul lui Moș Crăciun, dar și locul în care părinții își lasă pentru câteva zile graba la aeroport, grijile în bagajul de cală și îmbracă din nou hainele copilăriei. Am ajuns aici cu toții și am realizat ceva: copiii cred în magie, dar adulții o recunosc. O simt în aer, în liniștea zăpezii, în ochii piticilor, care strălucesc mai tare decât orice instalație de Crăciun. Zăpada nu e doar decor, e emoție. E joacă, e uimire, e acel sentiment care te face să uiți câți ani ai și să te bucuri exact ca atunci când erai mic. Aici, adulții redevin copii, iar copiii au obrajii roșii și inimile pline. Sigur, ar fi de vorbit și despre partea ‘tehnică’: sunt minus 17 grade. Dar dacă te îmbraci în straturi suficiente cât să nu te mai recunoască nimeni… totul e ok. La minus 17 grade fericirea se simte mai clar, pentru că îți bate inima mai tare și îți dai seama că ești exact unde trebuie. Laponia e o stare, nu doar o destinație. E despre familie, despre timp petrecut împreună, despre magia care nu dispare niciodată. Aici am trăit bucuria plimbării cu sania trasă de reni – calmă, liniștită, ca o poveste spusă în șoaptă. Apoi a urmat sania trasă de husky – preferata noastră, fără discuții. Viteză, energie, râsete, țipete de fericire. Cât despre căsuța lui Moș Crăciun din pădure, aici magia e perfect normală. Pentru că adevărata magie e în momentele trăite împreună”, a scris Andreea Ibacka.

Chiar înainte de Crăciun, Andreea Ibacka a plecat alături de familia ei în Laponia. În urmă cu doi ani, a mai mers în aceeași destinație, însă nu în formulă completă, ca acum, pentru că fiul ei, Tiago, era mult prea mic. Acum însă, se va bucura din plin să descopere casa lui Moș Crăciun.

„Nu vi se pare.

Tiago e botos de-a binelea!

A aflat că acum 2 ani am fost în Laponia.

Dar am uitat ceva esențial acasă: pe el, mezinul familiei.

Tiago, nu Kevin cel singur acasă.

De atunci ne tot întreabă el unde era când ne-am distrat și am făcut pozele astea frumoase?

OOPS! (avea doar 2 anișori)

Așa că anul acesta plecăm iar în aventură la Moș Crăciun… dar toți patru.

Toată familia e la linia de start, cu bagaje, cu emoții și un copil mic hotărât să verifice personal dacă renii Moșului chiar zboară.

Așa nerăbdători suntem, că veneam și cu mașina peste 7 mări și 7 țări, ca în povești. Am schimbat anvelopele, am făcut plinul, revizia la GPS… dar până la urmă tot mai ușor e să luăm pachetele de vacanță completă. Cu zborul lor charter în 4 ore suntem acolo.

Plecăm peste câteva zile, dar oficial suntem deja gata pentru întâlnirea cu Moș Crăciun și elfii, Doamna Crăciun și zăpadă cât vezi cu ochii (pentru multe filmări și 3 Crăciunuri luate la pachet).

Nerăbdători să prindem aurora boreală și să ne plimbăm cu sania trasă de husky… venim cu energie, cu râsete și cu planul de a-i împlini și lui Tiago visul de a-l vedea pe Moș Crăciun la el acasă.

Laponia, pregătește-te!”

Foto: Instagram

