Andreea Marin, primele declarații despre relația cu Adrian Brâncoveanu și zvonurile privind despărțirea: „Nu mă interesează”

Tot mai multe semne indică o posibilă despărțire între Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu, partenerul ei din ultimii opt ani. Cei doi nu mai interacționează pe rețelele sociale, iar fanii au remarcat lipsa aparițiilor comune din ultimele luni, alimentând suspiciunile privind o ruptură.

Cuplul, care a preferat întotdeauna discreția în viața personală, pare să traverseze o perioadă de distanțare. Deși în trecut mai apăreau ocazional împreună la evenimente publice, în ultima perioadă prezența lor comună a devenit inexistentă, iar gesturile din mediul online nu au trecut neobservate de internauți.

Primul răspuns al vedetei în legătură cu aceste speculații a venit într-o declarație acordată publicației Spynews.ro. Contactată pentru un comentariu, Andreea Marin a preferat să nu alimenteze zvonurile.

Pe de altă parte, Adrian Brâncoveanu nu a oferit până acum nicio reacție publică, menținând tăcerea completă cu privire la presupusa separare.

Deși nu există nicio confirmare oficială, absența reciprocă din online și lipsa de declarații comune întrețin ipoteza că relația dintre fostul diplomat și cunoscuta prezentatoare TV ar fi ajuns la final.

În ceea ce o privește pe Andreea Marin, aceasta a trecut prin mai multe relații serioase de-a lungul timpului. Prima sa căsnicie a avut loc în 1995, la vârsta de 21 de ani, cu Cristian Gheorghiță. Căsătoria s-a încheiat în anul 2000. Ulterior, în 2006, s-a căsătorit cu artistul Ștefan Bănică, alături de care are o fiică, Ana Violeta. Cei doi au divorțat în 2013, după șapte ani de mariaj.

În cadrul unei postări publicate recent pe rețelele de socializare, Andreea Marin a mărturisit că se confruntă cu probleme de sănătate. Vedeta le-a povestit urmăritorilor săi ce anume a pățit și care este starea ei actuală de sănătate.

Andreea Marin le-a vorbit cu foarte multă deschidere urmăritorilor săi despre problemele de sănătate pe care le are în prezent. Vedeta nu a dorit să le ascundă acest lucru, ci a vrut să fie sinceră, ca de fiecare dată, și să împărtășească și acest moment dificil prin care trece.

„Azi a fost o zi tristă pentru mine. Trupul mi-a fost slăbit de o îmbolnăvire neașteptată, iar sufletului i-a fost greu să îmbrățișeze cu tandrețe și bunătate, pentru vindecare, o durere interioară… dar viața a avut un dar pentru mine: înțelepciunea de a înțelege că zilele bune se împletesc inevitabil cu cele grele, așa e ea. Cu urcușuri si coborâșuri. Prețuiesc viața, așa cum e ea. Am învățat să nu fug de durere, ci să o accept, să mă întreb cu blândețe ce simt, unde în corp se reflectă și sub ce formă tristețea, să o las să fie, să se manifeste până când puterea ei va slăbi … sunt acasă acum, cuminte cu tratamentul pe noptieră și la pat, însă voi continua să vă aduc ce știu eu mai bine: zâmbet și optimism, cea mai bună rețetă de a trece frumos și demn prin viață, cel puțin așa am simțit mereu eu. Zâmbetul exersat chiar și când e trist la început și pare greu de oferit celorlalți când în interior nu ți-e bine e, de fapt, început de salvare și devine realitate apoi, pas cu pas”, a povestit Andreea Marin pe Instagram.