Andreea Marin, probleme de sănătate. Cu ce se confruntă vedeta și cum se simte acum: „O îmbolnăvire neașteptată”

În cadrul unei postări publicate pe rețelele de socializare, Andreea Marin a mărturisit că se confruntă cu probleme de sănătate. Vedeta le-a povestit urmăritorilor săi ce anume a pățit și care este starea ei actuală de sănătate.

Andreea Marin le-a vorbit cu foarte multă deschidere urmăritorilor săi despre problemele de sănătate pe care le are în prezent. Vedeta nu a dorit să le ascundă acest lucru, ci a vrut să fie sinceră, ca de fiecare dată, și să împărtășească și acest moment dificil prin care trece.

„Azi a fost o zi tristă pentru mine. Trupul mi-a fost slăbit de o îmbolnăvire neașteptată, iar sufletului i-a fost greu să îmbrățișeze cu tandrețe și bunătate, pentru vindecare, o durere interioară… dar viața a avut un dar pentru mine: înțelepciunea de a înțelege că zilele bune se împletesc inevitabil cu cele grele, așa e ea. Cu urcușuri si coborâșuri. Prețuiesc viața, așa cum e ea. Am învățat să nu fug de durere, ci să o accept, să mă întreb cu blândețe ce simt, unde în corp se reflectă și sub ce formă tristețea, să o las să fie, să se manifeste până când puterea ei va slăbi … sunt acasă acum, cuminte cu tratamentul pe noptieră și la pat, însă voi continua să vă aduc ce știu eu mai bine: zâmbet și optimism, cea mai bună rețetă de a trece frumos și demn prin viață, cel puțin așa am simțit mereu eu. Zâmbetul exersat chiar și când e trist la început și pare greu de oferit celorlalți când în interior nu ți-e bine e, de fapt, început de salvare și devine realitate apoi, pas cu pas”, a povestit Andreea Marin pe Instagram.