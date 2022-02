Andreea Marin își lansează a doua carte. Când va putea fi cumpărată

Andreea Marin aduce în atenția fanilor ei a doua sa carte. „Nu există nu se poate” este o reprezentare a personalității sale, în raport cu experiențele cu care s-a confruntat de-a lungul timpului. Cartea va fi lansată pe 17 martie, anunțul fiind făcut chiar de prezentatoarea TV.

Prima carte lansată de Andreea Marin se intitulează „Prețuiește viața” și a apărut pe piață la scurt timp după nașterea fiicei ei, Violeta. Conform declarațiilor vedetei, proiectul i-a adus câștiguri impresionante, semn că munca ei a fost răsplătită pe măsură. Așa a reușit să găsească mult mai ușor sponsori pentru cea de-a doua carte, prima fiind un real succes.

„Așa am scris cartea „Prețuiește viața”, care a fost primul proiect de după nașterea fetiței mele. A fost un proiect care a fost și financiar foarte avantajos. Am găsit sponsori mulți pentru cartea mea, am câștigat foarte bine cu acea carte. M-am și mirat, nu știam genul acesta de business, dar le înveți pe toate. Am câștigat mult mai bine decât în televiziune. Era și foarte așteptat momentul”, a declarat vedeta în podcastul Fain & Simplu găzduit de Mihai Morar.