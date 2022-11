Andreea Marin, detalii inedite despre relația cu fiica ei, Violeta, și partenerul ei, Adrian Brâncoveanu

Andreea Marin este foarte nerăbdătoare să înceapă perioada Sărbătorilor, pe care le va petrece alături de cei dragi. Vedeta se declară o împătimită a tradițiilor de Crăciun și abia așteaptă să se bucure de momentele speciale alături de fiica sa, Violeta, și partenerul ei de viață, Adrian Brâncoveanu.

Andreea Marin se pregătește de Sărbători alături de familie

Într-un interviu pentru Fanatik, Andreea Marin a dezvăluit ce planuri are pentru Sărbătorile din acest an și cât este de nerăbădătoare să decoreze casa și să se delecteze cu preparatele tradiționale. Fosta prezentatoare TV a dezvăluit că în fiecare an petrece acasă, alături de familie și nu este o tradiție la care ar renunța vreodată.

„Iubesc Sărbătorile precum Crăciunul și Paștele, petrecute acasă. Nicăieri nu e mai bine, mai cald în suflet, mai frumos! Casa decorată după sufletul nostru, mâncarea gătită și savurată împreună cu cei dragi, daruri din inimă, clipe de neuitat. E o tradiție la care nu vreau să renunț. Nu regăsesc acest spirit specific nouă în alt loc pe pământ. Nu mă pot bucura la fel de sărbători, oriunde m-aș afla„, a spus Andreea Marin.

De asemenea, vedeta este adepta unui stil de viață sănătos și a spus că deja și-a pregătit cămara cu alimente din propria grădină pentru a prepara cel mai savuros meniu de Sărbători pentru familia ei. Andreea Marin a spus că va prepara mâncăruri tradiționale, unele chiar din Moldova.

„La acea vreme, (n.r. – în decembrie) grădina cu miresme, cum o numim, va hiberna, dar avem, în congelator sau în borcănele, darurile ei. Pe masa de Crăciun nu avem nimic pretențios, ci bucate tradiționale. Unele vin din Moldova natală. Abia aștept cozonacul, plăcintele, piftia, sărmăluțele și alte bunătăți”, a mai mărturisit Andreea Marin.

Vedeta, foarte mândră de fiica sa, Violeta

În ceea ce privește relația cu fiica sa, Andreea Marin o laudă fără ezitare pe Violeta. Tânăra este o adolescentă ambițioasă, care își pune bazele unui viitor strălucit. Vedeta este cât se poate de mândră de fiica ei, pe care o are alături de fostul său soț, Ștefan Bănică.

„Eu cred că e o adolescentă isteață și frumușică, dar nu obișnuim să folosim laudele peste măsură, moderația e mai înțeleaptă. Învață, își clădește un viitor și sunt fericită să o am alături zi de zi. O iubesc nespus!„.

FOTO: Arhivă ELLE

