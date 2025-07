Andreea Ibacka, primele declarații după ce ea și soțul ei, Cabral, au fost implicați într-un accident de motor: „Recuperarea va fi completă”

Andreea Ibacka a făcut primele declarații după ce ea și soțul ei, Cabral, au fost implicați într-un accident de motor. Incidentul s-a produs în centrul Bucureștiului, iar actrița a avut nevoie de îngrijirile medicilor. Vedeta a vorbit despre starea ei actuală de sănătate.

Pe Instagram, Andreea Ibacka a oferit primele mărturisiri după ce ea și soțul ei, Cabral, au fost implicați într-un accident rutier în timp ce erau pe motocicletă. În urma acestui incident, actrița a ajuns la spital, acolo unde i s-au acordat îngrijirile necesare. Vedeta a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, acolo unde s-a constatat că are o fractură de cot. Andreea Ibacka a menționat că a ajuns acasă și că trebuie să stea cu mâna în ghips timp de zece zile. A mai precizat că soțul ei, Cabral, se află într-o stare bună.

„Mulțumesc din suflet pentru toate gândurile voastre bune transmise în urma accidentului de motor. Sunt norocoasă, sunt bine. Recunoscătoare personalului de pe ambulanța București și din Spitalul Floreasca. De câteva minute am ajuns acasă, pe picioarele mele. Rămân cu frumusețea asta de ghips pentru 10 zile. Am o fractură de cot, fără deplasare, așa că recuperarea va fi completă. @cabralibacka este bine și el vă îmbrățișăm amândoi.”

Andreea și Cabral Ibacka au fost implicați într-un accident rutier care a avut loc pe 17 iulie. Conform surselor oficiale, accidentul s-a produs la intersecția dintre Bulevardul Nicolae Bălcescu și strada C.A. Rosetti. Astfel, în jurul orei 13:00, un conducător auto care se deplasa dinspre Piața Universității către Piața Romană a intrat în coliziune cu o motocicletă care se deplasa regulamentar pe banda 1, în aceeași direcție de mers.

La volanul autoturismului se afla un bărbat de 71 de ani, care nu s-ar fi asigurat atunci când s-a încadrat la schimbarea liniei de rulare. Astfel, Cabral și Andreea Ibacka, aflați pe motocicletă, au fost acroșați.

În urma impactului, pasagera de pe motocicletă, respectiv, Andreea Ibacka, a acuzat lovituri care au necesitat intervenția medicii de pe ambulanță, chiar la fața locului. După stabilizare, a fost transportată la Spitalul Floreasca pentru mai multe îngrijiri medicale.

În urma coliziunii, șoferii implicați au fost testați pentru a se stabili dacă au consumat băuturi alcoolice. Conform informațiilor oficiale, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

„Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind 0. În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări, IN REM, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, transmit organele abilitate.