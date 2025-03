Andreea Berecleanu, imagini rare cu mama ei. Cum s-au distrat în vacanța de familie la Roma: „Sunt foarte fericită”

Andreea Berecleanu este o figură emblematică pe scena televiziunii din România. Dincolo de succesul profesional, ea se bucură de o familie unită și armonioasă. Recent, prezentatoarea TV în vârstă de 48 de ani a împărtășit cu fanii săi momente deosebite dintr-o vacanță petrecută la Roma, alături de mama sa, Virginia Berecleanu, și de soțul său, Constantin Stan, în vârstă de 63 de ani.

Virginia Berecleanu, o femeie elegantă și rafinată, a fost întotdeauna o sursă de inspirație pentru fiica sa. Deși apare rar în postările publice, fanii pot observa asemănările izbitoare între cele două. La 75 de ani, Virginia Berecleanu impresionează prin grație și stil, iar prezentatoarea TV se mândrește cu moștenirea primită de la mama sa.

Pe parcursul vacanței din capitala Italiei, Andreea Berecleanu a împărtășit imagini rare alături de mama sa, evidențiind bucuria revederii orașului după opt ani. În ciuda zvonurilor despre degradarea Romei, Andreea a avut parte de o experiență plăcută și a fost încântată de curățenia și ospitalitatea localnicilor.

„Nu mai vizitasem Roma de vreo 8 ani, e adevărat, și tot ce auzisem era că orașul s-a degradat. Ce să vezi? Iar am avut noroc și am rămas impresionată. Roma este curată, iar oamenii sunt civilizați și educați, exact așa cum îmi aminteam”, a scris Andreea Berecleanu pe Instagram.

Vedeta a remarcat și îmbunătățirile aduse infrastructurii orașului datorită Jubileului Catolic.

„Am mâncat excepțional peste tot, am revăzut Fontana di Trevi restaurată, am stat la soare sau în ploaia de sâmbătă, caldă și măruntă, sub umbrele colorate. Cu toate aceste schimbări, Roma este la fel de fermecătoare ca înainte”, a adăugat Andreea Berecleanu.