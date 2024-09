Andreea Bănică, experiență neplăcută în vacanța din Grecia. Ce a pățit artista: „Atât de tare m-au dezamăgit…”

Andreea Bănică, cunoscută pentru pasiunea ei pentru călătorii și vacanțe de vis, a avut o experiență dezamăgitoare în Grecia. Vedeta, care plecase în concediu alături de familie și prieteni, și-a văzut așteptările complet spulberate.

Artista a împărtășit pe rețelele de socializare frustrarea legată de prețurile foarte mari și calitatea slabă a serviciilor, în special privind mâncarea din restaurante. În opinia ei, turismul elen nu îl depășește cu nimic pe cel din România, oferind astfel un avertisment celor care visează la vacanțe perfecte în Grecia.

Pe lângă nemulțumirea legată de mâncare, Andreea Bănică a fost profund dezamăgită și de condițiile de cazare. Ea a povestit că, în hotelul unde se afla, soțul său a trebuit să se confrunte cu lipsa apei calde, o situație care a surprins-o neplăcut, mai ales într-o destinație turistică atât de populară cum este Grecia. Aceste probleme au contribuit la dezamăgirea generală a cântăreței, care și-a exprimat public frustrarea față de experiența neplăcută.

Ulterior, artista a venit cu explicații în plus, dezvăluind că vacanța sa nu s-ar putea numi una de coșmar, ci a rămas profund dezamăgită de condițiile din hotelul foarte scump pe care l-au ales.

„Ce este mai rău aici este că plătești pentru 4 stele sau 5 și nu ai condiții de 4 sau 5 stele. Ai condiții de 2-3 stele. La noi în România, dacă plătești pentru 3 stele, ai condiții de 3 stele. Dacă plătești 4 stele, ai de 4 stele etc. Sunt probabil insule și aici în care găsești servicii de foarte mare lux și într-adevăr ai 5 stele plus. Ei probabil mizează pe privelije, pe natură, pe mare aceasta superbă… Pe priveliște mai mult, decât să te facă să te simți bine. Ceea ce m-a dezamăgit pe mine a fost curățenia. Sunt o persoană, nu știu dacă bolnavă de curățenie, dar îmi place să stau în locuri curate. Dacă nu găsesc locuri curate, merg și îmi cumpăr soluții necesare să îmi fac curat. Așa sunt eu. Da, atunci când merg la un hotel unde plătesc niște servicii, îmi doresc să am parte de acele servicii. De data asta nici nu am vrut să spun că nu e atât de curat în cameră, dar atât de tare m-au dezamăgit că nu au deschis jacuzzi-ul pentru copii încât nu am mai putut, a trebuit să le spun și treaba asta”, a mai povestit Andreea Bănică pe Instagram.