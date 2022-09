Andreea Bălan, noi acuzații la adresa lui George Burcea. Cum a reacționat Viviana Sposub, partenera actorului

Andreea Bălan și George Burcea au trecut printr-un proces de divorț mediatizat, iar cei doi au făcut declarații dure unul la adresa celuilalt. În ciuda faptului că instanța s-a pronunțat în legătură cu procesul lor, iar conform deciziei judecătorești, custodia celor două fete pe care le au împreună, Ella și Clara, este comună, discuțiile tensionate dintre artistă și fostul ei soț nu au încetat.

În urmă cu câteva zile, Andreea Bălan a transmis un mesaj pe contul personal de Instagram prin intermediul căruia a făcut o serie de declarații dure la adresa lui George Burcea. Cântăreața l-a acuzat pe fostul ei soț că s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice atunci când a venit să le ia pe cele două fetițe și că ar fi avut un comportament nepotrivit. Artista a adăugat că actorul ar fi intrat în curtea casei ei, deși are notificare să nu facă acest lucru, și că ar fi început să țipe.

În același mesaj, Andreea Bălan dezvăluie faptul că va lupta pentru a avea custodia exclusivă a fiicelor sale.

„Acum 15 minute am pregătit fetițele pentru vizita tatălui. Ele și-au ales hăinuțele, așa cum o fac în fiecare zi pentru grădi. Tatăl lor a intrat pe poartă (deși are notificare să nu intre în curte, deoarece a jignit-o pe mama în nenumărate rânduri) și a început să țipe repetitiv, că sunt îmbrăcate oribil. Nu e prima dată când vine beat să le ia și le traumatizează spunându-le lucruri urâte (mai ales despre mine). Timp de doi ani a mințit în toate declarațiile sale, iar eu am tăcut din respect pentru fetițe. Văd că nu încetează cu ura și nu se ameliorează nimic. Eu voi lupta în continuare pentru custodie exclusivă și pentru binele lor! Fericirea Ellei și a Clarei este tot ceea ce contează pentru mine”, a transmis Andreea Bălan.