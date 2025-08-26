Andreea Bălan, imagini din vacanța de familie. Artista a fost plecată în Creta alături de fiicele ei și Victor Cornea: „Ne-am simțit minunat”

Andreea Bălan s-a bucurat de o vacanță minunată alături de fiicele ei, Ella și Clara, și logodnicul ei, Victor Cornea. A fost prima lor escapadă în această formulă de patru, iar cântăreața a împărtășit cu fanii câteva cadre speciale.

Andreea Bălan, imagini din vacanța de familie

Andreea Bălan și-a încântat fanii cu mai multe fotografii din vacanța de vis din Creta, unde a mers împreună cu cele două fiice ale ei și cu Victor Cornea. Cântăreața a fost fericită de fiecare clipă petrecută în compania familiei ei.

„Unde este iubire, acolo este familie

Sunt binecuvântată că după toate întâmplările să pot spune că aceasta este familia mea

Aici sunt ultimele poze din vacanță din Creta unde ne-am simțit minunat. A fost prima vacanță în 4 și aveți vlogul pe youtube„, a scris Andreea Bălan pe Instagram.

Andreea Bălan, noi detalii despre nunta cu Victor Cornea

La finalul anului 2024, Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit. Artista a fost cerută în căsătorie de către jucătorul de tenis în avion, înainte de decolarea spre Laponia, acolo unde se îndreptau în vacanță alături de fiicele cântăreței, Ella și Clara, băiețelul sportivului, Luca, precum și mama Andreei Bălan.

Inițial, Andreea Bălan declarase că nunta va avea loc chiar în vara acestui an, însă ulterior cei doi au decis să amâne evenimentul.

Cântăreața a declarat în cadrul unei emisiuni că este extrem de fericită alături de Victor Cornea și a vorbit și despre planurile de nuntă.

„Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem. Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm. Mai întâi e Sala Palatului, iar apoi nunta”, a declarat artista în emisiunea „Summer Star” de la Antena Stars.

Andreea Bălan a ținut să precizeze că atât ea, cât și logodnicul ei, consideră că au familia completă și nu își mai doresc un alt copil.

„Nu ne mai dorim copii niciunul! El nu își dorește. Are deja un băiețel, are 12 ani, are toată cariera înainte. Eu știu ce presupune, dar și el, cumva! Nu ne dorim”, a precizat ea.

În aceeași emisiune, Andreea Bălan a precizat că a fost surprinsă de decizia sportivului de a o cere în căsătorie, el fiind mult mai tânăr decât ea.

„Nu mă așteptam. Am fost total surprinsă. El, fiind mai tânăr ca mine, m-am gândit că mai are nevoie de timp. Credeam că o să se întâmple peste câțiva ani. Nu există presiune sau vreo dorință spusă din partea mea. El și-a dorit foarte mult! Vrea o familie, stabilitate și o iubire trainică pentru totdeauna. Deși la 31 de ani nu te gândești că poate vrei să te căsătorești, el vrea această stabilitate, pentru că este plecat de mic de acasă și un sportiv de performanță întotdeauna va căuta echilibru”, a spus Andreea Bălan.

Citește și:

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, ținta atacurilor online după ce și-a oficializat relația cu noul partener: „A început mult mai târziu'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro