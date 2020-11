Andreea Bălan face mărturisiri despre problemele de sănătate

Andreea Bălan a trecut prin momente dificile, după ce în noaptea de luni, 1 noiembrie, spre marți, 2 noiembrie, a ajuns de urgență la spital din cauza unor dureri abdominale.

Invitată în emisiunea Xtra Night Show de pe Antena 1, Andreea Bălan a povestit pe larg despre problemele sale de sănătate. „A fost un abces abdominal de 6 centimetri, eu de o lună aveam dureri abdominale. Am pus pe seama faptului că am avut o indigestie, acum o lună am mâncat chinezesc și m-am balonat foarte tare. Am mers atunci la doctor, am făcut ecografie, radiografie, nu s-a văzut nimic. Durerile au persistat, dar eu tot am pus pe seama acestei balonări și indigestii.”

În urma investigațiilor medicilor, aceștia au descoperit că era vorba despre un abces abdominal. „Luni seara m-am dus cu dureri foarte mari, deja îmi apăsa pe toate organele și colonul mă durea foarte tare. Mi-a luat sânge pe loc, leucocitele erau foarte mari și au început investigațiile. Iar ecografii, iar nu s-a văzut la ecografie. Am avut noroc de doctori foarte prompți care m-au băgat la un CT și abia acolo s-a văzut acest abces, s-a măsurat, avea aproape 6 centrimetri.”

Andreea Bălan a mai spus că era programată pentru operație, însă, în ultimul moment, abcesul abnominal s-a eliminat singur. Ea a mai mărturisit și că s-a speriat destul de tare. „M-au internat pe loc. Dacă mă întorceam acasă riscam să se spargă și să fac septicemie. M-au programat a doua zi la operație. A doua zi am avut noroc pentru că eram programată la ora 4 să intru în operație, stabilisem niște pași cu domnii doctori. M-am speriat, am dat mesaje la toți cei dragi, îmi făcusem testamentul vocal. Sala de operații n-a fost gata și a început să se elimine singur, de frică cred. Mi s-a pus un dren, am avut o anestezie de 10 minute.”

Am avut acel dren 6 zile, un antibiotic foarte puternic, infecția s-a redus în următoarele 2-3 zile. Timp de 6 zile am stat în spital cu acel dren, cu antibiotic la 8 ore, mi s-a luat sânge din două în două zile, leucocitele au început să scadă și, după 6 zile, s-a drenat tot, apoi am fost externată după ce am făcut toate analizele și s-a văzut că este în regulă tot”, a declarat Andreea Bălan.

Artista a vorbit și despre comentariile pe care le-a primit în mediul online din cauza faptului că a slăbit foarte mult și a clarificat acest lucru. „În spital slăbești oricum. Poate să fiu și mai sensibilă fizic de la cealaltă operație. Cele trei operații au fost foarte grele. Și psihic mi-am revenit greu, am avut nevoie de terapie. Dar ca și kilograme tot 49-50 am. Acum, în ultima săptămână, am slăbit”, a spus Andreea Bălan pentru Xtra Night Show.

Nu este pentru prima dată când Andreea Bălan trece prin momente grele. În martie 2019, cântăreața a suferit un stop cardio-respirator în timpul nașterii fiicei sale.

Foto: Instagram

