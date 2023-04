Andreea Antonescu, mărturisiri despre un moment dificil trăit în adolescență: „Știam că sunt lucruri total neadevărate”

Andreea Antonescu a cunoscut celebritatea de la o vârstă fragedă, iar ea și Andreea Bălan au reușit în formula Andre să creeze un fenomen pentru industria muzicală din România.

Fiind cunoscută încă de mică, Andreea Antonescu a întâmpinat mai multe situații dificile, dar care au maturizat-o. Artista a fost invitată în podcast-ul „Vin de-o poveste” găzduit de Radu Țibulcă, ocazie prin care a făcut mărturisiri despre adolescența ei și despre perioada trupei Andre. Cântăreața a povestit că în acea vreme existau o mulțime de speculații referitoare la viața ei personală, care nu erau adevărate.

„Eu am învățat încă de când aveam 15 -16 ani, îmi amintesc că ăsta a fost primul meu șoc provocat de presă. Între timp am înțeles și rolul presei și îmi dau seama că fără presă nu existăm. Aveam 15-16 ani, mergeam deja la liceu, eram în Andre și veneau copiii cu ziare, că atunci nu era online, mi le aruncau în față și râdeau de mine că „ți-ai pus silicoane.” Eu habar n-aveam ce sunt acelea silicoane, nu erau atât de în trend cum sunt astăzi, sau că am făcut nu știu câte întreruperi de sarcină, eu având 15 ani. Pe mine m-a impactat foarte tare perioada aia pentru că știam că sunt lucruri total neadevărate și plecam cu ziarele respective la tata, care de cele mai multe ori mă aștepta în fața școlii să mă ducă acasă. Plângând îi spuneam: „Tată, de ce se scriu lucrurile astea?”. Iar el încerca să-mi explice că publicitatea negativă sau publicitatea pozitivă tot publicitate se numește și atunci este bine că se vorbește despre tine. Lucru pe care nu l-am înțeles și mi-a fost foarte greu să-l înțeleg. Dar tocmai pe motivele și principiile astea, am ajuns să realizez că, de fapt, viața mea ține strict de deciziile mele.”