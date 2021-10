Anca Țurcașiu s-a accidentat și a dezvăluit fanilor momentele prin care a trecut

Anca Țurcașiu a povestit fanilor momentele mai puțin plăcute prin care a trecut și din cauza cărora în acest moment se deplasează folosindu-se de cârje.

Anca Țurcașiu a fost invitată zilele trecute în cadrul unei emisiuni TV și a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când și-a făcut apariția în studioul de televiziune deplasându-se cu ajutorul cârjelor.

„Am căzut, într-o zi, pe gresie în genunchi. Acum sunt foarte bine. La mare eram. Într-o seară am plecat și am căzut. Eu de fel sunt destul de împiedicată, am atras asta. M-am gândit toată vara să nu alunec pe gresie, că era lucioasă. Mi-am rupt rotula. Mi-am ținut toate spectacolele cu orteză, am instalat fotoliu pe scenă”, a povestit Anca Țurcașiu în cadrul emisiunii La Măruță.

Artista a mai dezvăluit că nu a lăsat ca această accidentare să îi afecteze cariera și spectacolele. „La teatru, am adaptat-o și pe Dolores, personajul meu din piesa „Rude cu nevastă-mea', am făcut-o șchioapă. Am zis asta e, s-a întâmplat. Am avut mult ajutor de la prieteni, de la Radu, băiatul meu. Mi-am ținut spectacolele în fiecare seară. Am avut mult timp să citesc, să mă uit la filme, m-am odihnit. Lumea vine la teatru și în contextul actual, pentru că au nevoie să se simtă bine. Mă bucur că nu ne-au închis de tot.

Nu am scos gresia, dar acum suflu și în iaurt, știi cum e. Durerea e inevitabilă, suferința e opțională. Nu am vrut să mă victimizez, am mers mai departe. Până în decembrie o să pot să dansez și o să fiu în mare formă”, a declarat Anca Țurcașiu.

În vara lui 2020, cântăreața Anca Țurcașiu a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a anunțat că ea și medicul stomatolog Cristian Georgescu au decis să divorțeze după o căsătorie de 22 de ani. Cei doi au împreună și un fiu, Radu, student la Pedagogie.

Anca Țurcașiu, în vârstă de 51 de ani, a fost invitată recent în cadrul emisiunii Poezie și delicatețuri, difuzată de Prima TV, și a vorbit despre divorț și cum a afectat-o acest moment dificil prin care a trecut, mai ales după un mariaj de atâția ani.

„Nu am trăit drame la viaţa mea, ci anumite etape pe care le-am considerat o sursă de putere. Când te afli într-un context nefericit, nu trebuie să rămâi acolo, ci să te ridici şi să mergi mai departe. Mie acest lucru mi-a dat sentimentul că sunt un om foarte puternic. Poate că am ieşit şifonată, dar şifonarea asta duce către înţelepciune”, a mărturisit artista în cadrul emisiunii.

