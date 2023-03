Anca Serea dezvăluie secretul siluetei sale. La ce a renunțat vedeta în alimentația sa: „Mi-am educat gusturile”

Anca Serea, în vârstă de 42 de ani și mamă a șase copii, este mândră de silueta ei de invidiat. Fosta prezentatoare de televiziune a dezvăluit ce dietă urmează și care este secretul care o ajută să rămână în formă. Ba mai mult, vedeta a precizat și la ce anume a fost nevoită să renunțe în alimentația ei pentru a nu acumula kilograme în plus.

Soția lui Adi Sînă este foarte apropiată de fanii de pe rețelele de socializare și ține constant legătura cu ei. Pe Instagram, ea a pornit o discuție cu internauții, care au fost curioși să afle despre regimul alimentar pe care îl urmează. Vedeta a recunoscut că are un stil de viață echilibrat, iar când vine vorba de dietă, aceasta a reușit să își „educe” gusturile.

Anca Serea a trecut prin momente grele în urmă cu doi ani, atunci când a fost descoperită cu probleme de sănătate. În urma unui incident, aceasta a căzut pe stradă, iar medicii i-au descoperit problema. Recent, ea a împărtășit cu fanii săi aceste momente dificile prin care a trecut.

„Am avut o perioadă foarte nefericită, dar din care am învățat ceva foarte important. Mă trezesc mult mai recunoscătoare în fiecare dimineață și am învățat că trebuie să mă pun pe primul loc, indiferent de orice. Trebuie să am grijă de sănătatea mea, ceea ce nu făcusem până acum. Pur și simplu am căzut pe stradă, în Bulgaria, la o întâlnire de afaceri. Eram cu Adi. Am simțit că nu mă simt bine, că nu mai am energie, nu mai vedeam bine. Am mers la o farmacie și am luat niște pastiluțe, niște suplimente. Eram deja… nu mai auzeam, nu mai vedeam cu partea dreaptă. Nu îmi mai simțeam mâinile și picioarele. Am mers la spital și m-au descoperit cu hemoglobină și feritină zero, practic nu mai aveam niciun depozit de fier. Hemoglobina era 4,6, adică o valoare foarte mică. Pot să mă consider un om norocos, pentru că până în momentul acela nu am avut un episod care să îmi anunțe ceva. De aceea, și medicii au fost foarte uimiți de cum am rezistat o perioadă atât de lungă”, a povestit Anca Serea, potrivit Libertatea.ro.