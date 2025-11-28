Ana Ularu dezvăluie cum se pregătește pentru rolurile sale: „Am refuzat un serial uriaș”

Ana Ularu, actrița cunoscută pentru prestațiile sale atât în țară, cât și pe scene internaționale, a oferit recent detalii despre alegerile sale profesionale și modul în care se implică în fiecare personaj pe care îl interpretează. Vedeta, prezentatoare a show-ului „Trădădori”, a lucrat de-a lungul timpului cu actori și regizori de renume de la Hollywood, însă nu toate oportunitățile pe care le-a avut le-a și acceptat.

Cum se pregătește Ana Ularu pentru rolurile sale

În cadrul unui interviu acordat recent, Ana Ularu a dezvăluit câteva dintre rolurile pe care a ales să le refuze.

„Am refuzat un serial uriaș care a ajuns deja la sezonul 7, american. Era un personaj principal, eram mai mică și m-a speriat ideea de a juca un singur rol atâta vreme, de a mă dărui complet unui singur personaj. Ar fi însemnat să renunț și la spectacolele mele de teatru care îmi sunt sfinte. Nu am regretat, deși mereu există un fel de ce ar fi fost dacă…, viermișorul dubiului abia așteaptă să roadă. Și da, am regretat faptul că nu am făcut The Best Offer al lui Giuseppe Tornatore. Și dacă aș fi refuzat celălalt proiect pe care îl făceam în acel timp, probabil aș fi simțit la fel. Suntem sume ale jaloanelor prin care am trecut și sunt mulțumită de forma mea actuală, mi-o asum. Vedem ce urmează”, a spus actrița pentru revistei VIVA!

Pe lângă alegerile din carieră, Ana Ularu a dezvăluit și modul său de pregătire pentru roluri complexe. Actrița spune că fiecare personaj major necesită o adevărată biblie', construită cu atenție și răbdare.

„Personajele mari vin mereu cu un soi de biblie pe care o construiesc, coroborând informația scenariului cu o lume internă, a imaginației, a cercetărilor, a colajelor de idei și concepte. Am studiat tratate despre ferigi, semiotică uneori, am desenat tatuaje, am parcurs religios Jurnalul unei dezintoxicări al lui Cocteau, am învățat să trag cu diverse forme de arme, m-am luptat în câmp deschis în săbii cu orele, am învățat cod ca pe replici, nu m-am plictisit ce e drept, iar astea sunt doar câteva exemple pentru câteva proiecte. Strictă nu sunt niciodată pentru că nimic nu e la fel. Uneori nu am ce pregăti, merg pe platou cu chef de a fi surprinsă. Oricum nu poți veni cu ceva fix de acasă, încercând să îl transplantezi pe ce se întâmplă în prezent. Asta e un fel de rigiditate nocivă”, a mai explicat Ana Ularu.

PRO TV continuă să își diversifice grila de programe și să aducă formate internaționale de succes pe piața locală. După achiziționarea licenței pentru „The Traitors” („Trădătorii”), televiziunea a confirmat în această vară că show-ul va avea parte de o gazdă inedită: actrița Ana Ularu.

Acest reality show de tip competițional mizează pe suspans, deducție și jocuri psihologice intense, cu miză mare – un premiu de până la 100.000 de euro. În centrul formatului stă întrebarea-cheie: „Cine a făcut-o?”, iar jucătorii sunt puși în fața unor misiuni secrete și decizii critice.

