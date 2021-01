Amna vorbește despre experiența Survivor România și problemele de sănătate cu care s-a confruntat

Amna a fost prima concurentă eliminată din competiția Survivor România 2021, difuzată de Kanal D. Artista a fost propusă spre eliminare, primind cele mai multe voturi din partea colegilor săi de echipă.

Ajunsă în România, artista a vorbit despre experiența pe care a trăit-o în Republica Dominicană și problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Invitată în emisiunea „Teo Show” de pe Kanal D, Amna, care a făcut parte din echipa Faimoșilor, a făcut dezvăluiri și despre o scenă în care a fost nevoie de intervenția salvamarilor și care nu a fost difuzată la televizor. „Apa era de doi metri, avea vârtejuri, iar două colege erau să se înece. Au venit salvamarii. De asta nu am sărit, poate fi periculos. Nu te apuci să mori acolo. Mi-a fost frică. Eu am calculat cam cât de periculos e. Se vede altfel acolo. Nici noi nu ne-am dat seama că o să fie așa.”

Cântăreața a suferit pe parcurs mai multe accidentări și a fost nevoită să stea și în spital. Amna nu a plecat imediat spre România din Republica Dominicană pentru că a trebuit să rămână sub observația medicilor. „Am avut palpitații la inimă, aveam mari probleme cu stomacul, am luat săruri de hidratare de la asistentă, de la cocos aveam indigestie. Am luat o bacterie de pe undeva.

S-a ținut cumva legătură cu ai noștri acasă, dar mama știa că nu sunt bine. Mama mi-a zis „Slavă Domnului că vii acasă.” Acum, scoatem fierea. (…) De când am plecat știam că am probleme mari cu bila, am luat însă semnătură de la doctor, care mi-a zis că rezist. Dar nu am rezistat. Oricum, nu aș fi dus jocul la final, chiar dacă bila mi-ar fi rezistat”, a adăugat Amna pentru sursa citată.

Amna a spus adevărul și despre zvonurile apărute în presă conform cărora ea și Lucian Barbu ar fi împreună. „Suntem cu mult bun simț amândoi și văd că am deranjat presa cu chestia asta. Eram la piscină pe canapea și am auzit știrea că am stat în aceeași cameră cu Lucian. Râdeam cu colegii care erau acolo”, a declarat Amna pentru „Teo Show.”

Pe lângă Amna, și Lucian Barbu, din echipa Războinicilor, a părăsit competiția, acesta fiind nevoit să plece din cauza unei accidentări grave. Costi Ioniță, care a făcut parte din echipa Faimoșilor, a fost și el eliminat din competiție.

Emisiunea Survivor România 2021 poate fi urmărită pe Kanal D de joi până duminică de la ora 20:00.

