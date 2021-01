Amna este prima concurentă care a părăsit competiția Survivor România 2021

Amna este prima concurentă care a fost eliminată din cadrul competiției Survivor România 2021, sezonul doi, care se desfășoară în Republica Dominicană.

Amna a făcut parte din echipa Faimoșilor. Cântăreața în vârstă de 36 de ani a fost propusă spre eliminare, primind cele mai multe voturi din partea colegilor săi de echipă. De-a lungul competiției, Amna a avut mai multe accidentări, ultima dintre ele venind în urma înțepăturii unei albine. Cântăreața a acuzat dureri mari și a avut nevoie de intervenția medicilor care au oprit-o în spital pentru supraveghere, informează kanald.ro.

Amna a vorbit într-o serie de Instastories despre eliminarea sa și le-a mulțumit celor care și-au arătat susținerea față de ea la Survivor România 2021. Artista a mărturisit că a avut câteva probleme de sănătate și a fost nevoită să stea în spital.„A venit momentul să vă mulțumesc pentru toată susținerea pe care am primit-o din partea voastră la Survivor. După cum bine știți, am ieșit din competiție, ce nu știți voi este că starea mea de sănătate nu a fost tocmai ok, până astăzi. Pentru că astăzi am ieșit din spital și sunt bine și de-abia aștept să ajung acasă, să îmi reiau activitatea, să îmi strâng copilul în brațe și să îmi reiau viața. Am cunoscut oameni minunați. Survivor este o experiență super tare, doar că unii nu sunt la fel de puternici ca ceilalți, așa că e bine să ne oprim atunci când simțim că nu mai putem.”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Survivor Romania (@survivorromania.oficial)

„Din păcate, drumul meu la @survivorromania.oficial s-a încheiat aici. Chiar dacă m-am confruntat cu câteva probleme SERIOASE de sănătate, am încercat să dau tot ce am mai bun. Ieri am ieșit din spital și abia aștept să ajung ACASĂ‼️ VĂ MULȚUMESC din tot sufletul pentru TOATĂ SUSȚINEREA. Nu aveți idee câte surprize am pregătit pentru VOI”, a scris Amna pe Instagram, alături de o fotografie cu ea.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de AMNA (@amnamusic)

Pe lângă Amna, și Lucian Barbu a părăsit competiția Survivor România 2021, acesta fiind nevoit să plece din cauza unei accidentări grave. El a făcut parte din echipa Războinicilor. „Durerea internă este mai mare decât cea din exterior. Se pare că, viața este ceea ce se întâmplă în timp ce ne facem planuri. Durerea mare este aceea că am plecat la drumul ăsta și totul s-a întâmplat instantaneu și nu am prevăzut nimic”, a declarat Lucian Barbu, conform Wowbiz.

Din echipa Faimoșilor fac parte Alexandra Stan, Roxana Nemeș, Majda Aboulumosha, Elena Marin, Simona Hapciuc, Cătălin Moroșanu, Costi Ioniță, Cosmin Stanciu, Culiță Sterp, Zannidache Edmond și Jador. În ceea ce îi privește pe Războinici, aceștia sunt Marilena Cuciurean, Giorgiana – Elena Lupu, Roxana Georgiana Ghiță, Maria Hîngu, Melina Dumitru, Andreea Moșneagu, Alin Sălăjean, Albert Oprea, Sorin Pușcașu, Mariano Starlin Belen Medina și Musty Camara.

Emisiunea Survivor România 2021 poate fi urmărită pe Kanal D miercuri și joi de la ora 22:00 și de vineri până duminică de la 20:00.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro