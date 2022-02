Alina Pușcaș, experiență similară cu cea trăită de Adda: „Am ajuns la medic din cauza sperieturii”

Adda le-a dezvăluit recent urmăritorilor din mediul online care sunt problemele de sănătate cu care se confruntă. Cântăreața a mărturisit faptul că i s-a pus un diagnostic greșit și că abia acum a aflat care este afecțiunea de care suferă. Adda a fost diagnosticată cu borelioză și bartonella, care sunt transmise de țânțari, căpușe, ploșnițe ori dacă ești mușcat de către un animal care au în sânge asta, și că va urma un tratament agresiv. Artista a decis să se retragă o perioadă din spațiul public.

Alina Pușcaș a vorbit în cadrul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars despre faptul că a trecut printr-o experiență similară cu cea trăită de către Adda. Prezentatoarea TV a povestit că a fost mușcată de către o căpușă, în urmă cu mai mulți ani, în timpul unor filmări care aveau loc la Vălenii de Munte.

„Eu am avut acest incident, am și menționat de câteva ori. Acum vreo 12 ani, când filmam, chiar în prima săptămână la Vălenii de Munte și acolo am avut în pădure, în iarbă. Nu mi-am dat seama la acel moment că am fost mușcată de căpușă, probabil era și adrenalina momentului”, a spus Alina Pușcaș în emisiunea Showbiz Report, relatează spynews.ro.