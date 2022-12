Alina Pușcaș a ajuns de urgență la spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă prezentatoarea TV

Alina Pușcaș a vorbit pe contul personal de Instagram despre problemele de sănătate cu care se confruntă în prezent. Prezentatoarea TV le-a dezvăluit urmăritorilor ei, într-o serie de Instastories, faptul că a ajuns de urgență la spital și a explicat ce anume i s-a întâmplat.

„N-am avut curajul până acum să vă fac un video, pentru că nu prea am avut putere. Am fost destul de căzută și de slăbită. Sunt încă aici, sunt tot conectată la perfuzii, doamne ferește… bine că nu e vorba de aparate. Azi, pentru prima oară, mă simt mai bine. Simt că trebuie să vă dau câteva detalii, pentru că mi-ați scris foarte foarte mulți, inclusiv prieteni de-ai mei mi-au scris direct pe Instagram, reacționând la ceea ce mi s-a întâmplat, dincolo de WhatsApp și nici nu am putut să răspund tuturor pentru că mi-a fost greu.”

Alina Pușcaș a mărturisit că problemele de sănătate au apărut atunci când filma finala emisiunii „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1.

„Nu a fost vorba de nicio răceală, nici de gripă, nici de Covid, nimic din zona asta. Practic, toată nebunia a început în dimineața zilei de marți, când începuserăm să filmăm finala „ Te cunosc de undeva!”, când am simțit practic în șold, ca un junghi, care, până spre seară, probabil stând și prin frig, a început să se extindă pe spate și puțin în față, undeva în zona coastelor. Cumva pe spate am crezut că e vorba de o chestie musculară, poate din cauza tocurilor, nu i-am dat foarte mare importanță.”

Vedeta a mai spus că a avut simptome de răceală și că a urmat un tratament la care a mai apelat atunci când s-a confruntat cu aceste stări. Pentru că organismul ei nu a mai răspuns la tratament, Alina Pușcaș a luat decizia de a merge de urgență la spital. În urma unor consultații și investigații amănunțite, prezentatoarea a aflat că a fost vorba despre un abces pe rinichi.

„Miercuri noapte m-am pomenit cu prima febră, brusc, fără să am o deteriorare a stării, pur și simplu, iar joi deja făceam febră… am avut 41 cu 7 și constant 40, 41 iar, iar 40, nu mai prea răspundea organismul la tratamentul clasic pe care îl folosim în general când facem febră… nu mai era cazul. Îmi reacționa pentru o oră și când mă ridicam din pat se activa îngrozitor de rapid. Am luat decizia să plec cât de repede, eram undeva la o cabană în afara Bucureștiului și am venit de urgență la Spitalul Militar din București și am făcut febră de genul ăsta, stăpânită mult mai bine cu perfuzii până ieri dimineață. Azi noapte a fost prima oară când nu am mai făcut febră, Doamne ajută. Se pare că e vorba, de fapt, despre un abces pe rinichi. Eu nici măcar n-am știut că există așa ceva. Se pare că sunt rare cazurile”, a povestit Alina Pușcaș pe Instagram.