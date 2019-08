Alexis Ohanian, soțul Serenei Williams, vrea să înlăture stigmatul din jurul concediului de paternitate

Deși Alexis Ohanian a admis că nu s-a gândit prea mult la concediul de paternitate înainte să devină tată, luându-și cele 16 săptămâni libere a fost o decizie înțeleaptă în care a pus bazele unei relații incredibile cu fiica lui, Alexis Olympia, și soția lui, Serena Williams. Într-un eseu scris recent pentru The New York Times, co-fondatorul Reddit a vorbit despre cât de important este ca un tată să își ia acel concediu de paternitate, vrând să înlăture stigmatul care înconjoară termenul.

Deși Ohanian înțelege că nu orice tată are flexibilitatea de a pleca de la muncă fără teama că acest lucru va avea un impact negativ asupra carierei sale, adresează importanta concediului plătit pentru toată lumea. „Serena și cu mine am fost suficient de norocoși să avem ajutor acasă și multe alte avantaje. Dar chiar și cu toate aceste privilegii, inclusiv abilitatea mea de a mă concentra doar pe familie și să nu-mi fac griji pentru locul de muncă, tot a fost foarte dificil. Nimic nu m-ar fi putut ține departe de soția și fiica mea în acele ore, zile și săptămâni, și sunt recunoscător că nu am fost niciodată forțat să aleg între familie și job”, a scris Ohanian.

Ohanian a continuat prin a aminti de o statistică ce spune că doar 9% dintre site-urile de lucru din Statele Unite oferă concediu de paternitate tuturor angajaților bărbați, iar 76% dintre tați se întorc la muncă într-o săptămână de la nașterea copilului sau adopția lui. „Nu-l învinuiesc pe tatăl meu sau pe al altcuiva pentru că nu și-a luat timp liber după nașterea copilului. Cultura noastră face dificil acest lucru. Statele Unite este singura țară industrializată care nu pune la dispoziția angajaților o formă de concediu de familie plătit, în ciuda faptului că majoritatea taților vor să fie acasă în primele luni după nașterea copilului”.

De asemenea, Alexis amintește de stigmatul din societate, spunând că bărbații sunt condiționați „să câștige pâinea” în familie. „Aproape o treime din tați cred că prin concediul de paternitate vor avea un impact negativ asupra carierei. Am putea pierde o promovare. Am putea fi concediați. Teama față de carieră este puternică.”

Pentru Alexis Ohanian, timpul petrecut cu fiica lui l-a ajutat să înțeleagă cu adevărat rolul unui tată în dezvoltarea copilului. „Petrecând destul de mult timp cu Olympia când era bebeluș mi-a dat încrederea că mă voi descurca în rolul de părinte. Fiind singurul copil, fără verișori, nu am crescut în jurul copiilor. De fapt, nu am ținut niciunul în brațe înainte ca fiica mea să se nască.”

Citește și:

Priyanka Chopra vorbește despre standardele de frumusețe și presiunile cu care se confruntă femeile la Hollywood

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro