Alexandra Ungureanu, apariție inedită alături de partenerul ei. Cum au fost surprinși cei doi

Alexandra Ungureanu trăiește o relația discretă cu partenerul ei.

Alexandra Ungureanu a fost surprinsă recent în compania partenerului ei, Adrian Gagea, alături de care trăiește o relația extrem de discretă. Cum au apărut cei doi în public?

Alexandra Ungureanu, surprinsă alături de iubitul ei

Alexandra Ungureanu și partenerul ei, Adrian Gagea, au fost surprinși de paparazzi în timp ce se plimbau într-un mall din București. Cei doi sunt rezervați în ceea ce privește relația lor și nu și-au arătat afecțiunea în public.

Cine este partenerul Alexandrei Ungureanu

Iubitul Alexandrei Ungureanu este Adrian Gagea, un bucătar originar din Toplița, acolo unde deține și o pensiune, pe care artista a promovat-o. Adrian Gagea a fost voleibalist, dar a renunțat la cariera sportivă și acum este un chef apreciat în Londra. El a apărut și la TV în anul 2016, la show-ul culinar „Chefi la cuțite”, însă jurații nu au fost impresionați prea tare de prestația lui.

Alexandra Ungureanu, despre posibilitatea de apărea la TV cu iubitul ei

În prezent, Alexandra Ungureanu trăiește o relație la distanță. Artista a făcut de puține ori declarații despre povestea de dragoste din prezent. Însă, cântăreața a declarat că ea și iubitul ei s-au cunoscut pe rețelele de socializare, mai concret pe Instagram. În ceea ce privește profesia lui, vedeta a mai spus că el este Executive Chef peste un lanț de restaurante în Anglia. 

În cadrul unui interviu, Alexandra Ungureanu a dezvăluit că își dorește să apară într-un show TV alături de partenerul ei, fiind vorba despre emisiunea Power Couple de la Antena 1. Artista consideră că ea și iubitul ei au o relație solidă.

„Adică sunt în punctul în care cred că nu e vorba numai de o expunere într-un anumit context, doar de dragul expunerii. Adică eu chiar cred că suntem un power couple în momentul ăsta. Chit că totuși e o relație la distanță și nu avem unul dintre cele mai normale stiluri de viață posibile. Dar cred că ne cunoaștem destul de bine și mi-ar plăcea foarte mult să facem echipă, pentru că am mare încredere în el. Un tip extrem de competitiv, un tip pe care te poți baza și cu care poți să treci prin multe greutăți cu zâmbetul pe buze ceea ce e cel mai important”, a spus Alexandra Ungureanu pentru cancan.ro

Alexandra Ungureanu, dezvăluiri rare despre partenerul ei de cuplu

Până acum, Alexandra Ungureanu a vorbit de puține ori despre viața ei sentimentală. Artista a luat prin surprindere după ce, recent, a făcut dezvăluiri despre actualul ei partener.

„Sunt foarte fericită. Sunt într-o relație și sunt foarte bine, asta pot să vă spun. E o chestie despre care nu am vorbit public”, a povestit artista pentru VIVA!.

Cântăreața a mărturisit că actualul ei partener nu locuiește în România.

„Cu vorba bună și cu idei de colaborare, care s-au transformat într-o prietenie și apoi într-o relație. Nu îl știți. Nici măcar nu trăiește în țară”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Foto: Instagram

