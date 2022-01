Alexandra Stan, în ipostaze HOT în vacanță în Mexic

Alexandra Stan a plecat în vacanță în Mexic și pozele și clipurile pe care le postează pe rețelele de socializare demonstrează cât de bine se distrează.

Anul trecut a fost unul plin de evenimente, în special pe plan personal, pentru Alexandra Stan, așa că artista a decis că cea mai bună modalitate de a începe 2022 este cu o vacanță. Iar destinația aleasă de aceasta este Tulum, Mexic.

Cântăreața și-a încântat fanii care o urmăresc pe social media cu numeroase imagini surprinse fie pe plajă, fie la petrecerile organizate în zonă, semn că profită din plin de zilele de vacanță și temperaturile mult mai ridicate decât în România.

Nu se știe momentan cine o însoțește pe Alexandra Stan în vacanță, deși mulți speculează că ar fi vorba despre Alex Parker, cel despre care se bănuiește că ar fi noul iubit al artistei.

Alex Parker face parte tot din industria muzicală, el fiind un producător român, compozitor și fondatorul casei de discuri Creator Records, iar recent tânărul a împărtășit cu urmăritorii lui de pe Instagram o fotografie în care el și cântăreața se sărută în noaptea de Revelion.

Alexandra Stan și-a surprins fanii în vara anului 2021 cu vestea că s-a căsătorit. Artista și fostul ei partener, Emanuel Necatu, au avut parte de un eveniment discret. Ceremonia religioasă a fost la Constanța, iar cununia civilă a fost oficiată de către Elena Lasconi, primăriță în Câmpulung Muscel. Evenimentul a avut loc în secret în Câmpulung, pe data de 24 aprilie 2021, iar ulterior cei doi au avut și o ceremonie într-un loc special, mai exact la Nămăiești.

Alexandra Stan și Emanuel Necatu au trăit o scurtă poveste de dragoste. Cântăreața a fost invitată în luna noiembrie a anului 2021 în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D, iar cu acea ocazie a vorbit despre mariajul cu fostul său soț, recunoscând că decizia de a se căsători a fost una grăbită și eronată.

„Nu zic că nu trebuia să fac asta, dar chiar nu cred că trebuia să fac asta, nu trebuia să ne grăbim. În primul rând, trebuia să stăm să ne cunoaștem mai bine. Ne-am cunoscut printr-o prietenă. Eu aveam nevoie de cineva care să mă ajute să trec peste anumite momente, mai ales că era o perioadă sensibilă pentru mine. Murise Hercules, motanul meu, și mă simțisem așa blocată. Venisem și de la și nu știam încotro s-o iau. Eram debusolată. M-a ajutat să mă regăsesc doar că eu am confundat ajutorul ăsta.”

Alexandra Stan a făcut declarații și despre modul în care s-a ajuns la divorț atât de curând.

„Cumva am încercat amândoi. A fost o perioadă în care știam amândoi că nu e OK, intraserăm amândoi într-un punct în care ne certam din orice, adică era toxic ce se întâmpla. Și știam amândoi că nu e OK, dar trăgeam amândoi cu dinții până când am ajuns cumva la concluzia asta împreună. Adică să nu crezi că a fost unul care a zis gata, iar celălalt s-a rugat. A fost o decizie comună”, a explicat cântăreața.