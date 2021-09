Alexandra Nechita a devenit mamă pentru a doua oară. Ce nume special a ales pentru copilul ei

Alexandra Nechita a devenit mamă pentru a doua oară. Celebra artistă româncă, care în trecut a primit titlul de „micuța Picasso”, a născut un băiețel la un spital din Los Angeles.

Anunțul că Alexandra Nechita a devenit mamă a fost făcut de către artistă pe Instagram, acolo unde a împărtășit cu fanii și o fotografie cu copilul ei. Cu această ocazie a dezvăluit că a născut pe 18 septembrie, dar și ce nume special a ales băiețelului. „Revve Elliot Nechita-Tcharfas. Băiețelul nostru de vis a venit pe lume în zorii zilei de 18 septembrie. Suntem cu adevărat îndrăgostiți, profund și nebunește. Inima mea explodează”, a fost mesajul emoționant transmis de Alexandra Nechita pe Instagram.

De asemenea, Alexandra Nechita a mai publicat și o imagine adorabilă în care fiica ei, pe nume Tevvy, în vârstă de 6 ani, își ține în brațele fratele nou-născut.

Alexandra Nechita și Dimitri Tcharfas, care este un designer din Ucraina, s-au căsătorit în 2014. Cei doi s-au cunoscut atunci când ea avea 19 ani. Artista a vorbit în urmă cu câțiva ani despre cum a început de fapt povestea lor de dragoste. „Eu aveam 19 ani, el 21-22… Eu eram în al doilea an de universitate şi aveam un program infernal. Luni dimineaţă eram în L.A., iar joi seara plecam spre New York, spre Miami, pentru că acolo aveam cele mai multe proiecte şi expoziţii, iar la un moment dat mi-amintesc că am fost în Australia pentru 4 zile, deci zbor de 11 ore, şi trebuia să mă încadrez ca timp, pentru că aveam examene. Practic, n-aveam viaţă personală”, a declarat Alexandra Nechita pentru okmagazine.ro.

Alexandra Nechita s-a născut în România, însă atunci când avea un an și jumătate a plecat alături de mama ei în America. Încă de la o vârstă fragedă, mai exact de când avea șapte ani, și-a descoperit pasiunea pentru artă și a început să picteze, iar un an mai târziu avea deja prima sa expoziție, într-o librărie din L.A.

În 1997, Alexandra a fost denumită artistul oficial al Premiilor Grammy. Doi ani mai târziu, a fost aleasă de către World Federation of the United Nations Associations să coordoneze Global Arts Initiative, un proiect ce includea peste 100 de țări. Lucrările Alexandrei au fost expuse în galerii din întreaga lume: România, Elveția, Olanda, Italia, Franța, Marea Britanie, Singapore, Japonia, Australia sau Noua Zeelandă. Unele dintre ele se află în muzee celebre, precum cel din Vatican sau The Rock and Roll Hall of Fame, din Cleveland. De asemenea, operele sale au intrat în posesia și unor colecționari de artă privați printre care se numără și Oprah Winfrey, Debra Messing, Calvin Klein, Whoopi Goldberg sau David Letterman.

