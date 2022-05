Alexandra Duli, primele declarații după eliminarea de la Survivor: „O să îmi ia ceva timp să mă obişnuiesc cu viaţa normală”

Alexandra Duli a fost printre cele mai apreciate concurente de la Survivor România . Tânăra, în vârstă de 25 de ani, a adus puncte valoroase Echipei Războinicilor și a rezistat în cele mai grele condiții. Din păcate, parcursul ei în competiția din Dominicană s-a încheiat și s-a întors acasă, la cei dragi. Fosta concurentă a vorbit despre experiența concursului și ce a făcut prima dată când a ajuns în România.

Într-un interviu acordat pentru Click!, Alexandra Duli a vorbit despre faptul că îi lipsește competiția și s-a obișnuit cu atmosfera din Republica Dominicană. Cu toate că a trăit în condiții dificile preț de câteva luni, spiritul de competiție a determinat-o să continuie. Totuși, odată ajunsă acasă, fosta concurentă s-a răsfățat la un restaurant, unde și-a comandat mâncărurile preferate.

„Am mers la restaurantul de la hotel şi am comandant pepperoni pizza, o bere şi tiramisu. Am avut o poftă mare de ciocolată, am mâncat o plasă întreagă de biscuiţi şi turtă cu îngheţată de ciocolată. Mă aşteptam ca numele meu să fie strigat de Domnul Dan, dar tot am simţit un gol în stomac. Nu îmi doream să plec, dar toate se întâmplă cu un scop. Nu îmi vine să cred cât de mult s-au schimbat lucrurile, cumva este ciudat, zici că am fost într-o maşină a timpului. Deocamdată, tot deconectată mă simt şi o să îmi ia ceva timp să mă obişnuiesc cu viaţa normală.”, a declarat Alexandra.