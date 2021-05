Alex Dima, declarații emoționante despre moartea soției sale: „Foarte multă vreme eu mi-am reproşat, pentru că eu am dus-o la medicul acesta”

Numele lui Alex Dima este sinonim de ani buni cu celebra emisiune de investigații România, te iubesc! difuzată de ProTV. Este cu siguranță unul dintre cei mai apreciați realizatori de emisiune din România, iar investigațiile realizate de-a lungul anilor împreună cu colegii săi au scos la iveală numeroase cazuri de corupție sau ilegalități.

Foarte puțini știu însă despre drama prin care a trecut Alex Dima, acum în vârstă de 44 de ani. Jurnalistul s-a căsătorit în 2006 cu Roxana, ceremonia fiind una spontană, ce a avut loc pe acoperișul unui bloc. În 2008, cei doi au devenit părinții micuței Sara, însă în 2009, tânăra soție a lui Alex a murit de cancer.

Alex Dima a vorbit cu Cătălin Măruță despre dificilele momente prin care a trecut atunci. „În 2009, am făcut un material la New York cu prinţesa Marina Sturza, care are un centru de îngrijire paliativă pentru bolnavii de cancer, Hospice Casa Speranţei de la Braşov. Şi îmi aduc aminte foarte bine cum insistam să o cunosc, să înţeleg ce o determină să facă ceea ce face, să lucreze cu bolnavii de cancer în fază terminală. O întrebam dacă nu o încarcă să fie într-un centru paliativ. Iar ea mi-a răspuns că nu, pentru că sunt oameni acolo şi asta e misiunea ei. Am rămas cu treaba asta în mine. Se întâmpla undeva la sfârşit de noiembrie 2009, pe 1 decembrie a intrat materialul cu ea la Pro TV, iar o lună mai târziu am aflat că soţia mea are cancer. Când eram jos, oamenii de aici, de la Pro TV, m-au luat şi m-au ridicat”, a povestit Alex.

„E cumplit când afli o astfel de veste. Probabil dacă nu era Sara, nu ştiu ce s-ar fi întâmplat, probabil o luam razna sau probabil nu mai ştiaţi nimic de mine niciodată în România, pentru că am avut foarte multă ură pe locul acesta. Pe locul ăsta pentru că (soţia mea-n.red.) a ajuns într-un spital, la un doctor care nu a tratat-o aşa cum trebuie. I-a dat nişte creme. Te duci la doctor şi ţi se spune că eşti bine, ai chestia asta, nu ai nimic, du-te acasă şi vezi-ţi de viaţă şi acolo era o boală care s-a dezvoltat fără să ştim. Boala asta se dezvoltă fără să ştii. Când am aflat a fost prea târziu, mult prea târziu. Cu siguranţă, dacă mergeam în altă parte… Foarte multă vreme eu mi-am reproşat, pentru că eu am dus-o la medicul acesta şi eu am insistat să meargă la doctorul acesta, pe care l-am dat apoi în judecată şi colegiul medicilor l-au oprit să mai fie doctor„, a explicat Alex Dima drama prin care a trecut şi într-un interviu pe care i l-a acordat în urmă cu câteva luni Andreei Esca, la Europa FM. „Am fost un pic supărat pe Dumnezeu, dar nu am vrut să fiu foarte supărat pentru că ştiam că ea s-a dus acolo la El şi aş putea să-i stric ei ploile acolo sus, fiind eu supărat aici jos”, a mai adăugat prezentatorul tv.

„M-am dus acasă, unde era mama şi dormea cu Sara. Am trezit-o, am luat-o în braţe şi am început o altă viaţă. Sara știe tot ce s-a întâmplat. A aflat treptat. Soția mea spunea că dacă ar fi să mor, și ea știa că se va întâmpla acest lucru, aș vrea să mor acum cât copilul nu conștientizează. (…) Mi-a zis odată, cred că avea doi ani jumătate-trei, m-a luat de mână şi mi-a zis ‘tu eşti ca o mamă pentru mine’. Ne-am oblojit rănile unul la altul. Am încercat să fiu şi mamă pentru ea…”, îşi aminteşte Alex Dima.

Foto: Arhiva ELLE