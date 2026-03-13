Al Pacino, imagine rară alături de cei trei copii ai săi, deveniți adulți. Cum arată Julie și gemenii Anton și Olivia

Al Pacino a pozat cu mândrie alături de toți cei trei copii adulți ai săi la premiera noului film al fiicei sale celei mari, care a avut loc săptămâna aceasta în Los Angeles.

Pacino, în vârstă de 85 de ani, o are pe Julie, de 36 de ani, împreună cu profesoara de actorie Jan Tarrant, iar pe gemenii Anton și Olivia, de 25 de ani, cu actrița din Coal Miner’s Daughter, Beverly D’Angelo.

Foto: Profimedia

El a devenit unul dintre cei mai vârstnici tați cunoscuți din lume în iunie 2023, când iubita sa de atunci, Noor Alfallah, în vârstă de 32 de ani, l-a născut pe fiul lor, Roman. Joia aceasta, starul din Scarface s-a reunit cu copiii săi deja maturi la proiecția filmului de debut regizat de Julie, I Live Here Now.

Julie a fost văzută îmbrățișându-și afectuos tatăl și sărutându-l pe obraz, în timp ce el radia de mândrie în seara importantă pentru ea.

Al Pacino a sosit purtând un tricou polo gri-cărbune, un sacou albastru închis, blugi negri și o eșarfă asortată, completând ținuta cu o pereche de ochelari aviator strălucitori, purtați chiar și pe timp de noapte. Toți cei trei copii ai săi s-au strâns cu drag în jurul tatălui pentru câteva fotografii de grup, sugerând armonia care domnește în această familie extinsă.

I Live Here Now este un film horror în a cărui distribuție se află și comediantul Matt Rife, care a avut relații cu vedete precum Kate Beckinsale și Lucy Hale. În film mai apar și actrița Lucy Fry, cunoscută din Vampire Academy, actrița Sheryl Lee din Twin Peaks și Madeline Brewer din The Handmaid’s Tale.

În 2011, când Julie avea 21 de ani, ea a ajuns pe prima pagină a ziarelor după ce a fost arestată pentru conducere sub influența alcoolului și și-a exprimat imediat regretul public pentru „marea ei greșeală.”

Ea a refuzat să folosească influența tatălui său pentru a evita consecințele legale și a spus despre eroarea sa de judecată, citată de New York Post: „Nu vreau să se mai întâmple niciodată.”

„Am fost mereu crescută cu simțul perspectivei, iar mama mea m-a ținut întotdeauna cu picioarele pe pământ și s-a asigurat că nu m-am simțit niciodată îndreptățită sau că merit ceva doar din cauza a ceea ce a făcut tatăl meu”, explica atunci tânăra cineastă aflată la început de drum.

Julie a povestit și o amintire emoționantă din copilărie: atunci când fanii se apropiau de tatăl ei în restaurante pentru un autograf, adesea se entuziasmau și în privința ei.

Pentru a evita atenția, se ascundea sub masă sau se prefăcea că este surdă și mută, iar tatăl ei, „fiind actor”, se amuza teribil de situație, a spus ea râzând.

Unul dintre primele filme pe care le-a realizat a fost Not Another Al Pacino Movie, o parodie a filmelor tatălui său pe care a făcut-o împreună cu prietenii ei la vârsta de 12 ani, ca dar pentru ziua lui de naștere.

Al Pacino a povestit odată, cu emoție, cum Julie, când era mică, i-a influențat interpretarea din filmul din 1992 Scent of a Woman, rol pentru care a câștigat un Oscar.

„Interpretam un bărbat orb și îmi amintesc că fiica mea cea mare avea atunci trei ani. Am vizitat instituții pentru nevăzători și au fost extraordinari cu mine”, a declarat el pentru E! News. ‘I-am spus fiicei mele: ‘Hei, Julie, fă un nevăzător. Poți să faci un nevăzător pentru mine?’ Ea a făcut-o, iar eu m-am gândit: ‘Uau, eu nu pot face asta, pentru că copiii sunt genii’ Au acel geniu, și ea pur și simplu a făcut-o, fără pregătire, fără nimic.”

De-a lungul anilor, Al Pacino a avut relații cu mai multe vedete, printre care Diane Keaton, Tuesday Weld, Jill Clayburgh și Veruschka, însă nu a ajuns niciodată în fața altarului.

În memoriile sale din 2024, Sonny Boy, el a mărturisit că „a evitat întotdeauna căsătoria. Cred că nu vedeam cum ar putea ajuta cu ceva. Pur și simplu voiam să evit ceea ce credeam atunci că este inevitabil: un bilet direct spre trenul durerii.”

Foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro